Festival Das Filmfest zahajuje předprodej

Brno, 10. října 2022 – Za dva týdny v Praze odstartuje 16. ročník festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest, který opět nabídne pestrý výběr cenami ověnčených a divácky úspěšných snímků od renomovaných tvůrců i debutantů. Němčina zazní na plátnech pražských kin Lucerna, Atlas a Ponrepo od 20. do 26. října a následně od 2. do 6. listopadu v brněnském kině Art. Festival se poprvé představí také v Olomouci, a to od 1. do 11. listopadu v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea.

Pestrá dramaturgie potěší příznivce psychologických snímků, výpravných historických filmů, komedií i dokumentů. Diváci mohou vybírat ze tří desítek filmů, které jsou dramaturgicky rozděleny do čtyř tematických sekcí: DAS FILMFEST SPEZIAL, POUTO MEZI NÁMI (BEZIEHUNGSWEISE), SVOBODA (FREIHEIT) a DIE DOKU. V aktuální kinematografii všech tří zemí se odrážejí témata, která obecně rezonují současnou společností v celé Evropě: hledání vlastní identity, cesta za štěstím a láskou, ale také neschopnost navazovat trvalé vztahy. Hrdiny filmových děl, podobně jako jejich diváky, ovlivňují relativně nové problémy paralelních životů ve světě sociálních sítí, stejně tak tradiční témata cesty ke svobodě, ať už ve smyslu touhy jít si za svým snem, vymanit se ze stereotypů a tlaků okolí, ale mnohdy i boje o holý život.

Hned několik filmů si odbude na letošním festivalu svou českou distribuční premiéru, a i v letošním roce své snímky na festivalu osobně představí celá řada filmových tvůrců i dalších hostů. V letošním roce mohou návštěvníci poprvé využít cenově výhodné festivalové permanentky. Předprodej vstupenek pro pražskou a brněnskou část přehlídky začíná dnešním dnem. Detailní program je k dispozici na www.dasfilmfest.cz. Přehlídku tradičně spolupořádají Goethe-Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze a Švýcarské velvyslanectví v České republice.

Reálné historické události nabídne například oceňovaný velkofilm rakouské režisérky Marie Kreutzer Korzet (Corsage), jež přichází s důvtipnou reinterpretací dějin a originálně vrací na plátna kin mýtus císařovny Sissi, toužící po svobodě a emancipaci. Další sondou do evropských dějin, ale o jedno století později, do doby před pádem Berlínské zdi, bude zahajovací snímek německé režisérky Franzisky Stünkel Střela zblízka (Nahschuss), jež snímek na festivalu představí osobně. Kam až může vést touha po úspěchu a spojení s komunistickými tajnými službami? Strhující historické drama je inspirováno životem Wernera Teskeho, posledního vězně popraveného v bývalé NDR. Drama podle skutečné události A zítra budete mrtví (Und morgen seid ihr tot) Michaela Steinera pak rekonstruuje příběh mladého švýcarského páru, který byl v roce 2011 unesen na své cestě po staré Hedvábné stezce v Pákistánu.

Diagnóza: neschopni vztahu (Generation Beziehungsunfähig) je nový film Heleny Hufnagel. V hledáčku má nejmladší generaci, která touží žít bez závazků. Občas každý toto krédo opustí, ale problém nastává, když se pro změnu rozhodne jen jeden z páru. Další vztahovou a trochu bláznivou komedií, kde se hlavní postavy ze všech sil snaží hlavně nevázat, je film Nightlife: Na tahu (Nightlife) Simona Verhoevena. Hlavní hrdina Milo se ale zamiluje a má jediný večer na to, přesvědčit o tom svou vyvolenou, to mu ale komplikuje parta gangsterů v patách. Film Soul of a Beast, který získal osm nominací na švýcarskou filmovou cenu, má k humoru daleko. Vztahová rošáda režiséra Lorenze Merze se pohybuje mezi mnoha filmovými žánry: postapokalyptický, o dospívání, samurajské ságy, fantasy, horor i drama.

Komedie Srdeční záležitost (Liebesdings) Aniky Decker, jež na festival rovněž zavítá, zaostří na život celebrit. Jen velmi málo stačí ke skandálu, a o to složitější je cesta napravit si vlastní reputaci. O tom ví své filmová hvězda Marvin Bosch, který ale při pádu z filmového nebe nalezne i něco mnohem cennějšího než vlastní slávu. Skutečnou hvězdu, legendárního rakouského lyžaře Franze Klammera, který triumfoval na olympiádě roku 1976 v Innsbrucku a jehož úspěch dodnes fascinuje nejen sportovní svět, představí životopisný film s názvem Jízda na hraně (Klammer - Chasing the Line) režiséra Andrease Schmieda.

Na festivalu Das Filmfest mají své silné zastoupení i nejnovější dokumentární filmy. Do českých kin přinese například oceňovaný dokumentární film Girl Gang a nechá nahlédnout do života teen influencerky Leoobalys, která zaprodává své dětství a dospívání sociálním sítím, ale i do světa fanynek, naprosto oddaných svým influencerským idolům. Dalším ze snímků, které na Das Filmfestu oficiálně vstoupí do českých kin, je dokument Můj otec, kníže (Mein Vater, der Fürst) – intimní portrét vztahu Karla Schwarzenberga a jeho dcery Lily Morgan-Schwarzenberg, která zároveň společně s Lukasem Sturmem film režírovala.

Společně s kinem Ponrepo vzdá Das Filmfest od 19. do 26. října hold jedné z nejvýraznějších osobností německé kinematografie Raineru Werneru Fassbinderovi, od jehož předčasného úmrtí letos uplynulo 40 let. Vedle kolosálního nově zrestaurovaného díla Berlin Alexanderplatz uvedeme mj. Manželství Marie Braunové (Die Ehe der Maria Braun), které po právu získalo Stříbrného medvěda (1979). Dramaturg sekce, filmový historik Mgr. Vladimír Hendrich, PhD. věnuje Fassbinderově osobnosti kinolektorát pod titulem „Neznámý Rainer Werner Fassbinder, kongeniální samouk a jasnozřivý romantik“.

Pro filmové profesionály pořadatelé festivalu letos ve spolupráci s APA (Asociace producentů v audiovizi) připravili setkání pod názvem: DER KONTAKT. Německo-švýcarsko-rakouská spojka pro české filmaře. Jak na koprodukce s německy mluvícími zeměmi? Akce proběhne 21. října od 10 hodin v Goethe-Institutu a představí se zde zástupci filmových kanceláří z německy mluvících zemí, v anglickém jazyce.