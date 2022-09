První ročník největší brněnské klubové noci Batch startuje v pátek

Brno, 26. září 2022 – Dvě noci, třináct klubů, více než šedesát koncertů umělců z desítky zemí a jedna vstupenka. To je první ročník brněnské klubové noci Batch, který proběhne ve dnech 30. 9. - 1. 10. v klubech Alterna, ArtBar Druhý Pád, Fléda, Kabinet múz, Kafara, Metro Music Bar, Music Lab, Ponava, Rusty Nail, Sibiř, Sono Music Club, Stará Pekárna a Vegalité, spojených v BACH - Brněnské Asociaci Clubové Hudby. Zahájení podzimní klubové sezóny nelze oslavit lépe!

„Dávka hudby, která vás v rámci jednodenní či dvoudenní vstupenky čeká, je opravdu ohromující, stejně jako žánrový rozptyl. Doporučujeme objevovat místa, kam normálně nezavítáte. Historie brněnské klubové scény je dlouhá a rozmanitá, unikátem je společný hlas a plánování v rámci asociace BACH i naše užitečná mobilní aplikace, která vám po celý rok přináší program čtrnácti hudebních klubů,” říká za pořadatele předseda BACH Vít Kalvoda.

Mezi headlinery akce patří argentinská rapperka Catnapp, legenda středoevropského a východoevropského punku polští Dezerter, britský crust Extinction of Mankind, polští post - rockeři Trupa Trupa, melancholická estonská kytarovka Holy Motors, maďarští Miklós Lukács Cimbiosis Trio či chorvatští math-rockeři From Another Mother. Ze Slovenska dorazí Longital s čerstvě vydanou novinkou Dočista i mezi akustikou a elektronikou se pohybující Fallgrapp. Představí se i to nejlepší z české alternativy - rappeři Idea a Hasan, táborští Kalle, slezské Planety, písničkář Jan Fic, Lazer Viking, Billow, Acid Row a desítky dalších. Chybět nebudou ani DJské sety do ranních hodin.

Společně s klubovou nocí bude ve dnech 29. 9. – 1. 10. v klubech Fléda a Kabinet Múz probíhat už druhý ročník hudební konference ReConnect. Ta má za cíl propojit hudební manažery, booking agenty a zástupce klubové scény, ale je určena všem hudebním profesionálům. Stěžejní část konference v pátek 30. září láká například na panel zástupců evropských klubů, kteří se podělí o své know-how, nebo třeba workshop, jak efektivně využít TikTok v hudebním projektu. Event společně pořádají Music Managers Forum, hudební kancelář SoundCzech a BACH – Brněnská Asosicace Clubové Hudby. Vstup zdarma na základě registrace.

Obě akce zahájí 29. 9. večer na Flédě koncerty slovinských jazz - popových soulamů WCKD Nation, prešovského akustického techna BDHS, stoner rockoví The Atavists i energičtí Srbové KOIKOI. Vstup na úvodní večer je zdarma s dvoudenní vstupenkou na Batch.

BACH - Brněnská Asociace Clubové Hudby je jedinou tuzemskou klubovou asociací. Vznikla roku 2019, za dobu své existence byla aktivní při jednání na krajské i celostátní úrovni i přítomna vyjednávání o provozu kulturní sféry během pandemie. Zcela unikátním počinem je mobilní aplikace BACH informující o programu klubů, kterou si můžete stáhnout na bach.events. Aplikace vznikla s podporou Fondů EHP a Norska.

Vstupenky na Batch zakoupíte v prodejních sítích GoOut a smsticket za 290 - 490 Kč.