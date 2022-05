Na Pop Messe vystoupí Skepta, Bicep, Son Lux, Kae Tempest, Ride či Iva Bittová a Dunaj

Brno, 11. května 2022 – Nabitý program druhého ročníku progresivního festivalu Pop Messe nabídne téměř šedesát umělců ze zahraničí a Česka. Mezi hlavní hvězdy patří Skepta, Bicep, Son Lux, Kae Tempest a Ride. Dvoudenní akce proběhne od 29. do 30. července v areálu fotbalového stadionu Za Lužánkami a okolo Bobycentra. Kromě dvoudenních vstupenek jsou nově v prodeji i limitované jednodenní lístky.

„Druhý ročník Pop Messe je oproti premiérovému větší, delší a propracovanější ve všech směrech. Do Brna přijede dvacet šest zahraničních umělců z celého světa a stejný počet českých interpretů, kteří vystoupí na šesti scénách. Čtyři pódia chystáme pod širým nebem na stadionu a v jeho přilehlém okolí. Dvě taneční stage, které pojedou do ranních hodin, zase pod střechou přímo v Zoner Bobyhall,” přibližuje podobu letošního ročníku dramaturg festivalu Tomáš Kelar.

Festivalovému programu vévodí Skepta, grimová legenda z UK, králové elektronických beatů Bicep, textově melodický a úderný rap Kae Tempest, shoegaze legendy 90 let Ride, mistři barokního popu Son Lux a britský praotec dubstepu vystupující pod hlavičkou The Bug a Flowdan. Bohatý line-up láká také na islandskou folkovou písničkářku Sóley, hvězdu taneční hudby Avalon Emerson, živelné Algiers, elektro house dvojici inspirovanou nejen severo-africkými rytmy Acid Arab a desítky dalších. Z českých umělců nabídne Pop Messe například milovníky podvratných vtípků Midi Lidi, rapera Smack One, ženské ikony české alternativy Ivu Bittovou spolu s kapelou Dunaj a Moniku Načevu. Chybět nebudou současné progresivní projekty, mezi které patří Nauzea Orchestra, Bert and Friends, Arleta, WWW, Manon Meurt, Mmnk a další.

Pořadatelé zároveň zveřejnili další praktické informace. „S Dopravním podnikem města Brna jsme domluveni na speciální festivalové jízdence pro účastníky Pop Messe za padesát korun na oba dva dny, České dráhy poskytnou lidem s platnou vstupenkou cestujícím na Pop Messe slevu 25 % na jízdné a rovněž máme dohodnuté ubytování ve spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno na kolejích Jana Amose Komenského. Za velmi příznivou cenu tak mohou návštěvníci festivalu spát v posteli a ráno si dát sprchu a snídani. Na místo konání je dovezeme kyvadlovou dopravou,” doplňuje výčet organizačních novinek Kelar a dodává: „Mendelova univerzita v současné době poskytuje střechu nad hlavou ukrajinským uprchlíkům. Ubytováním v prostorách kolejí tak návštěvníci zároveň přispějí univerzitě na tuto tolik potřebnou činnost.”

Gastronomické služby společně s nabídkou nápojů naznají oproti premiérovému ročníku zásadní změny, co se týče rozmanitosti i dostupných možností. Pop Messe dává i letos zelenou spolupráci s Lesy Města Brna a za každou prodanou vstupenky zasadí strom. V rámci doprovodného programu se mimo jiné připravuje řada zábavných aktivit z dílen českých makerů a kutilů.

V prodeji jsou dvoudenní a nově i limitované jednodenní vstupenky. Lístky lze zakoupit přes předprodejní síť GoOut.