V Lužánkách můžete vydražit umělecká díla na podporu ukrajinským maminkám

Brno, 26. dubna 2022 – Ženy ženám. I tak by se dal shrnout nápad, který se zrodil v lužáneckém kurzu Art class. Tamní účastnice a lektorky vystavují svá umělecká díla, která nabízí k prodeji společně s fotografiemi v tiché aukci. Výtěžek poputuje na podporu rodin prchajících před válkou na Ukrajině, a to přes brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna. Zájemci se mohou zapojit do 28. dubna ve Středisku volného času Lužánky na Lidické 50.

Květiny, maják nebo příroda. Motivy, které se na originálních obrazech od výtvarnic objevují nejčastěji. Autorky se schází každé úterý v lužáneckém kurzu pod vedením Andrei Herzanen. Art class je určený především cizincům a je vyučovaný v anglickém jazyce. Proto není divu, že výstavu iniciovala Gillian Agnew ze Skotska.

„Když jsem přemýšlela, jak můžu v téhle situaci pomoci, napadlo mě zprostředkovat lidem unikátní umělecká díla. A říkala jsem si, že aukce takzvanou obálkovou metodou bude dobrá příležitost pro Brňany, aby si koupili originální umění, které nebude mít nikdo jiný. Společně tak zároveň podpoříme spolek Vesna a jejich práci pro ukrajinské uprchlíky,” zmínila iniciátorka výstavy Agnew, která v Brně žije už deset let.

Hlavním principem tiché aukce je umožnit zájemcům navrhnout vlastní cenu uměleckého díla podle jejich uvážení, bez stresu a časového nátlaku. Tipy se shromažďují v obálkách u výstavy v galerii lužáneckého pracoviště Lidická. Na závěr aukce osloví organizátorky kupující, kteří stanovili nejvyšší cenu.

„Těší nás, že zájemců je poměrně hodně, a to se ještě několik chystá přijít až před samotným koncem výstavy. Jsme vděční za každého účastníka aukce a věříme, že bude mít celá akce pěkný výsledek,” zhodnotila průběh aukce organizátorka Herzanen.

Velké díky patří celému oddělení Výtvarka Lužánky, spolku Josefa Šímy v lužáneckém pracovišti Lidická, všem výtvarnicím a fotografům, kteří se zapojili, a také spolku Vesna.