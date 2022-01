Tomáš Kočko & ORCHESTR pokřtí v SONO Centru nové album ONA

Brno, 19. ledna 2022 – Stálice tuzemské world music scény a dvojnásobní držitelé ceny Anděl Tomáš Kočko & ORCHESTR vydali poslední den roku 2021 novinkové album s názvem „ONA“. Slavnostní „postřižiny“ nového CD proběhnou 5. dubna v brněnském SONO Centru.

Tomáš Kočko & ORCHESTR přidávají do své diskografie další kolekci původem lidových písní. Tentokráte je hlavním tématem žena. Její síla, vědomí sebe, smutky i radosti v kontextu moravské folklórní tradice. Jedinou výjimku tvoří hudební vzkaz polským přátelům k jejich současné diskusi o právech ženy v podobě polské písně „Matulu moja“. CD tentokráte skupina vydala sama na základě úspěšné crowfundingové kampaně na platformě DONIO. Album „ONA“ vznikalo na ose Morava – Maďarsko – Polsko – Slovensko. Natáčelo se částečně v domácích studiích hostujících interpretek a interpretů (Lucia Šoralová, Alena Antalová, Gosza Tutko a Cimbaliband), a také ve studiu dvorního zvukaře Broňka Šmida. Příznivce Tomáše Kočka & ORCHESTRU jistě potěší i souběžně vydávaný zpěvník. Ten obsahuje nejen melodie, texty a akordy pro kytaru, ale i vypsaná sóla pro flétnu či housle.

Skupina se chystá nové skladby představit i koncertně. Hlavním vystoupením jarního období budou slavnostní „postřižiny“ naplánované na 5. dubna v brněnském SONO Centru. „Stalo se dobrým zvykem po vydání desky udělat její křest. Jako při narození dítěte. A pak ji poslat do světa. My jsme zvolili jiný koncept. Z praktických i tradicionalistických důvodů jsme se rozhodli pro postřižiny, tedy staroslovanský rituál, při kterém je dítě, v našem případě nové album, představeno komunitě, aby následně bylo do komunity přijato. Postřižiny tedy neprobíhají vzápětí po narození, ale až v průběhu života a to nám dává možnost písně z nového alba si na předcházejících koncertech obehrát a postřižinový koncert si více užít,“ objasňuje Tomáš Kočko.

„Koncept postřižin se nám osvědčil už při desce Velesu. Odehráli jsme v SONO Centru koncert, na který dodnes vzpomínáme. Postřižiny CD ONA budou opět na tomto místě a já pevně věřím, že to přes nepřízeň všech mutací vyjde. Naděje tu je!“ dodává. Kromě Brna má Tomáš Kočko & ORCHESTR během jara namířeno i do dalších tuzemských měst a především si bude možné vybrat z pestré palety vystoupení během letní open air sezóny.