Představení Proslov nabídne one woman stand-up Anny Polívkové

Brno, 11. ledna 2022 – První premiérou letošního roku v brněnském Divadle Bolka Polívky bude ve středu 12. ledna od 19 hodin Proslov. Pohybový one woman stand-up s Annou Polívkovou charakterizují otázky: Je možné najít slova odhalující tajemství vesmíru, zázrak stvoření, smysl života? Pokusila se o to... Chtěla by říct všechno... Změnit svět... Zachránit lidstvo... Podaří se jí to?

Inscenace vznikla ve spolupráci s divadlem La Fabrika a vedle Anny Polívkové se na ní režijně podílela Jana Burkiewiczová. A proč právě Proslov? „Protože se v tom představení moc nemluví. Připadá mi totiž, že se často říkají věty s dobrým úmyslem, ale už je jich nějak moc a ztrácejí svou sílu. Hlavní postava – tedy vlastně já – chce říci svůj proslov, ale slova, která zvolila, se jí přestanou líbit. Ujmou se jí pochybnosti, a tak se pokusí vyjádřit jinak," odpovídá Anna Polívková.

Anna Polívková je vystupuje v Divadle Bolka Polívky pravidelně. Na jevišti oblíbené brněnské scény byla dosud k vidění především spolu se svým otcem Bolkem Polívkou v komediích Variace na chlast a DNA. Vystupuje také v pravidelném občasníku Re:kabaret Re:start Live!. Nově se tedy diváci mohou těšit na její Proslov.

Foto: Salim Issa