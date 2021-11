Brno bude příští podzim patřit top světovým blogerům a influencerům

Brno, 29. listopadu 2021 - Brno bude příští podzim patřit top světovým blogerům a influencerům. Devátý ročník největší konference pro tvůrce digitálního obsahu v Evropě Traverse se bude 16.–18. září 2022 konat v Brně. Do jihomoravské metropole by měly dorazit až čtyři stovky nejlepších evropských i světových influencerů, blogerů, instagramerů a youtuberů.

„Již několik let si přejeme přivézt tuto konferenci do České republiky a jsme moc rádi, že se to společnými silami podařilo. Konferenci bude předcházet týden aktivit a workshopů a následovat ji budou poznávací cesty po regionech, při kterých budou mít influenceři a blogeři šanci poznat celou Českou republiku,” popsala Katarína Hobbs, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Velké Británie, která se na projektu podílí již od samotných příprav na kandidaturu.

„Traverse je ohromnou příležitostí pro Českou republiku a zvláště pak pro Brno a celou jižní Moravu zviditelnit se na cestovatelské mapě světa. Předchozí konference vygenerovala zásah 53 milionů uživatelů a až 150 milionů impresí na sociálních sítích (Instagram, Facebook a Twitter).“

„Se zástupci Traverse jsme se poprvé potkali na veletrhu WTM London před dvěma lety. Už tehdy byl zřejmý společný zájem na obou stranách uspořádat některý z příštích ročníků konference právě v Brně. Jsem ráda, že se nám to nakonec povedlo a tato největší evropská konference pro influencery a zároveň největší světová konference pro blogery, youtubery a instagramery se v našem městě bude konat v polovině září 2022. Spolu s partnery z Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a z CzechTourismu vidíme v pořadatelství 9. ročníku Traverse skvělou příležitost ke zviditelnění naší tak trochu ‚jiné‘ destinace, která není ještě tak úplně známá a objevená. Z reakcí účastníků vyhlášení pořadatelství bylo vidět, že se do Brna a na jižní Moravu moc těší a jsou místem konání Traverse 2022 nadšeni. Za sebe a za Brno bych chtěla říci, že my jsme tím, že přijedou právě k nám, nadšeni ještě více. Brno určitě nezklame!“ uvedla brněnská zastupitelka pro marketing a cestovní ruch Kristýna Černá.

„Brno bude příští podzim patřit top travel blogerům a influencerům z různých koutů světa. Jedním z cílů Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava je propagovat region a přesně tato událost bude velkou příležitostí, jak zviditelnit jižní Moravu mezi mladými cestovateli,“ dodává ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava Martina Grůzová.