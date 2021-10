Brněnský bigband Cotatcha Orchestra připomene kulatá výročí jazzových velikánů

Brno, 27. října 2021 – Brněnský bigband Cotatcha Orchestra, nominovaný za svou desku Bigbandová elektronika na Cenu Anděl, uvádí 31. října v prostoru brněnského Cabaret Des Péchés další koncert ze série představující tvorbu a výročí slavných jazzmanů. Jako speciální host vystoupí chorvatský zpěvák Daniel Caccia.

V tradičních úpravách i nových aranžích zazní skladby trumpetisty a zpěváka Louise Armstronga, od jehož narození uplyne 120 let, zpěváka Jona Hendrickse, který by letos oslavil 100 let a o deset let staršího pianisty Stana Kentona.

Louis Armstrong, otec jazzu, je jednou z nejzásadnějších postav nejen jazzové hudby, ale světové hudební scény. Stan Kenton je důležitou postavou bigbandového jazzu. Pianista, skladatel a držitel ceny Grammy, je znám pro svůj specifický rukopis s vlivy klasické hudby i práci s rozšířenou žesťovou sekcí. Jon Hendricks proslavil disciplínu zvanou vokalíza, kdy jsou původně instrumentální sóla otextována a zpívána. Kromě toho uměl věrně imitovat zvuky nástrojl jako jsou tenor saxofon, trombon nebo kontrabas.

Právě na Hendrickse navazuje host výjimečného programu, Chorvat Daniel Caccia. Již během svého působení jako sólový zpěvák v Německém národním jazzovém orchestru BundesJazzOrchester byl Caccia zvolen Nejlepším mladým zpěvákem roku 2013 prestižním americkým časopisem DownBeat.

Poté, co získal chorvatskou hudební cenu cenu Porin za Jazzové album roku s HGM Jazz Orchestra Zagreb v roce 2014, uvedl na scénu své sólové debutové album Lifeline a získal nominaci na německou hudební cenu Echo Jazz jako Zpěvák roku 2016.

Šestnáctičlenný Cotatcha Orchestra se na scéně pohybuje pod vedením Jiřího Kotači už šestým rokem. Sdružuje dvě generace českých jazzových muzikantů, přičemž většina jeho členů je spjata s brněnskou Katedrou jazzové interpretace JAMU. Cesta bigbandu vedla od převzatých kusů domácích i zahraničních autorů přes spolupráci s řadou umělců až k vlastnímu autorskému repertoáru. V loňském roce vydala bigband debutové album Bigbandová elektronika / Bigband Electronics u amerického vydavatelství Parma Recordings.

Foto: Tomáš Škoda