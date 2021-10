Festival německy mluvených filmů Das Filmfest opět míří do Brna

Brno, 26. října 2021 – Na dvě desítky nejaktuálnějších a oceňovaných filmů z Německa, Rakouska a Švýcarska nabízí od 2. do 7. listopadu v brněnských kinech Art a No Art festival německy mluvených filmů Das Filmfest.

Hrané i dokumentární filmy letošního ročníku mají v hledáčku události posledního století, které se vryly do historie, i nenápadné osobní příběhy na pozadí toku dějin a společenských problémů. V programové nabídce ale nechybí ani humor a nadhled. Brněnskou část přehlídky tak otevře snímek oscarové režisérky Caroline Link Jak Hitler ukradl růžového králíčka (Als Hitler das rosa Kaninchen stahl), který dětskou optikou přibližuje téma emigrace židovské rodiny během nacismu.

Diváci se dále mohou těšit na snímek s názvem Curveball (Curveball – Wir machen die Wahrheit) režiséra Johannese Nabera, který odkrývá skutečný příběh jedné z největších fake news v novodobé historii o výrobě biologických zbraní pro Irák za vlády Saddáma Husajna. Představuje vykonstruovaný příběh, který rozjede sled událostí a navždy změní světovou politiku… K očekávaným snímkům letošního ročníku patří i další film podle skutečných událostí Táhněte do Moskvy! (Moskau Einfach!), který odhaluje špionážní skandál ve Švýcarsku z roku 1989, kdy bylo tajně sledováno na 900 000 lidí. Pozornosti jistě neunikne ani hořká komedie Byli jednou dva rebelové… (Waren einmal Revoluzzer). Snímek vychází ze skutečné události, kdy ruský kamarád ze studií požádá své vídeňské přátele o pomoc. Záchranná akce se však zvrtne a nezůstane pak kámen na kameni. Film získal na festivalu Max-Ophüls-Preis 2020 Cenu za nejlepší režii.

Das Filmfest pravidelně nabízí několik tematických programových sekcí. V rámci sekce DAS FILMFEST SPEZIAL vedle zmiňovaného snímku Curveball (Curveball – Wir machen die Wahrheit) nabídne například portrét legendárního režiséra Rainera Wernera Fassbindera s názvem Enfant Terrible. Humor na plátna kin vnese komedie černá jako noc a ostrá jako žiletka na téma milostného trojúhelníku Klikaři (Glück gehabt) nebo osvěžující lehká lowbudgetová letní pohádku ve stylu „nové vlny“ 3přátelé2nepřátelé (3FREUNDE2FEINDE). Téma emigrantů, kteří narážejí v nové zemi na nejrůznější úskalí přinášejí filmy Exil a Berlin Alexanderplatz.

Téma sekce s krátkým úderným názvem NE! / NÖ je o vzdoru, vzdoru vůči okolí, ale i potřebě vzepřít se někdy sám sobě. Jak najít v sobě sílu a vzepřít se domácímu násilí a emocionálnímu vydírání je tématem filmu Potápěč (Der Taucher) Güntera Schwaigera. Sekce dále nabídne drama Dokud nebudeme volní (Stürm: Bis wir tot sind oder frei) podle skutečného příběhu zločince Waltera Stürma, jehož útěky z vězení z něj učinily symbol levice v boji proti policejní brutalitě ve Švýcarsku v 70. a 80. letech. Ostré světlo na muzikantský svět, ve kterém chce být každý dokonalý nebo po něm dokonalost chtějí ostatní, přináší režisérka Ina Weisse ve filmu Zkouška (Das Vorspiel).

Sekce VE JMÉNU RODINY (FAMILIENSACHE) nabízí obdivuhodně silné citové vazby i rodinná pouta, která je někdy nutné zpřetrhat. Citlivá témata současnosti připomene hořkosladká odysea Oskar a Lili (Ein bisschen bleiben wir noch) o dětech uprchlíků, které jsou svěřeny proti své vůli do péče pěstounů, ale s nastalou situací se nehodlají smířit. Drogová závislost rodičů je pak tématem Dívky z jehlového parku (Platzspitzbaby). Vysoce provokativní a zároveň estetická sci-fi Když už se jeden narodí (The Trouble with Being Born) zkoumá sílu vzpomínek, touhy, ale i prázdnoty. Sekce nabídne i adaptaci románu Siegfrieda Lenze Hodina němčiny (Deutschstunde) o vyrovnávání se s válečnou minulostí.

V sekci DIE DOKU dokumentární filmy zaostří jak na aktuální dění, tak i na události uplynulého století. Hned dva snímky Davos Daniela Hoesla, Julie Niemann a Fórum (Das Forum) Marcuse Vettera mají například v hledáčku zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) 2020 a vliv těch mocných na ty ostatní.

