Ekofilm nabídne 25 filmů, výstavy, besedy i oblíbený rodinný den

Brno, 18. října 2021 – Již ve středu začíná 47. ročník mezinárodního filmového festivalu s environmentální tematikou EKOFILM. Návštěvníci se mohou od 20. do 23. října těšit na pětadvacet soutěžních dokumentů z celého světa. Festival zahájí beseda Zelená architektura: místo pro život ve 21. století, muzikanti v ulicích Brna odění do triček EKOFILMu a velký opening koncert kapely Brass Avenue. Nebude chybět ani doprovodný program plný diskuzí a workshopů, program pro školy či oblíbený rodinný den. Vstup na projekce je zcela zdarma, stačí se registrovat na webu festivalu.

„Úvodní besedu jsme záměrně koncipovali tak, aby se k tématu zelené architektury a bydlení ve 21. století mohli vyjádřit ekonomové, akademici, politici i lidé přímo z byznysu. V posledních stoletích jsou to především lidé, kdo planetu nejvíc přetváří a upravují pro své použití. Jenže bez zdravé krajiny, bez prostoru pro živočichy i rostliny nebo bez přírodních zdrojů bude naše planeta jen těžko místem, kterému můžeme říkat domov. Na EKOFILMu budeme hledat cesty, jak žít co nejvíce v souladu s přírodou, s naším okolím, s planetou i všemi jejími obyvateli, ale současně žít moderně a pohodlně, třeba díky novým technologiím, tak, aby to vyhovovalo oběma stranám,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Velmi mě těší, že můžeme v Brně už posedmé a tentokrát naživo přivítat diváky EKOFILMu, jehož jsme tradičně hrdým partnerem. V Brně se stavíme k problematice životního prostředí čelem a už teď běží řada projektů, které mají pomoci co nejvíce snížit dopady fungování Brna na životní prostředí. Jsem ráda, že právě Brno nabízí řadu pozitivních inspirací, jako je podpora zelených střech nebo přírodních biotopů, které pomáhají městu a jeho obyvatelům vyrovnávat se se změnou klimatu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Funkci festivalové scény budou mít některá místa přímo v centru Brna. „Chceme, aby bylo město Brno i po roce 2030 příjemným místem k životu, proto zavádíme řadu adaptačních opatření, která se dotýkají Brňanů i návštěvníků města. Uvědomujeme si zodpovědnost, jakou neseme, proto jsme spustili kampaň #PripravBrno, která shrnuje základních 10 kroků, jak naše město na změnu klimatu připravit. Pracujeme na tom, aby Brno bylo zelenější, ekologičtější a zdravější. EKOFILM, který se právě těmito tématy zabývá, město Brno dlouhodobě podporuje. Letos jsme na jeho organizaci přispěli 450 tisíc korun,“ doplňuje první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Projekce budou probíhat v Univerzitním kině Scala a v Sále společenského centra Úřadu městské části Brno-střed. V Chill out zóně Scala se diváci mohou těšit na přednášku jednoho z letošních zahraničních porotců, nizozemského architekta a filmaře Jorda den Hollandera. Součástí programu je i beseda s organizátory festivalu Open House Brno, kteří veřejnosti ukazují jindy nepřístupná místa v Brně. Moderuje ji Adéla Elbel.

