Brněnský seriál Vegani a jelita se představí už na Serial Killeru

Brno, 23. září 2021 - Zbrusu nový brněnský komediální seriál Vegani a jelita vyhlíží svou premiéru na festivalu Serial Killer. Nekorektní multižánrová jízda nově vzniklé tvůrčí skupiny Isteník – Uličník – Vacek se točila výhradně v brněnských a jihomoravských lokacích, s herci brněnských divadel a s velmi překvapivými vzácnými hosty rovněž spjatými s moravskou metropolí.

Seriál Vegani a jelita má šest dílů se stopáží okolo dvaceti minut. Práva k vysílání tohoto nového brněnského seriálu získala TV Nova a uveden bude na Voyo. A ještě, než se tak stane, může se brněnský divák dočkat příjemné ochutnávky. V pátek 24. 9. v 16:00 bude totiž v rámci festivalu Serial Killer za účasti tvůrců uveden v Divadle na Orlí v Brně první díl s názvem Láska a daně. „Jsme strašně zvědaví na reakce publika. Zvlášť pak, tak náročného, jaké bude na Serial Killeru. Ale strach nemáme. Cítíme spíš takové to příjemné rozechvění,“ říká Michal Isteník, který je autorem scénáře, režisérem a představitelem hlavní role Martina.

A jak vlastně vznikl nápad natočit bez předchozích zkušeností vlastní seriál? „Prvotní impuls vzešel od producenta Petra Lepky z Actimmy. Potkali jsme se náhodou na Jakubském náměstí, bylo těsně před prvním covidem a slovo dalo slovo, začalo se psát, žádat o granty, sháněli se partneři, štáby a za rok už jsme jásali u poslední klapky. Neuvěřitelné!“ přibližuje Michal Isteník.

Právě on společně s Jakubem Uličníkem a Petrem Lepkou stáli od začátku u projektu, jehož ambice přesahují i hranice právě dokončovaného seriálu. „Chtěli bychom tady propojením partnerů a šikovných umělců, filmařů, herců, kameramanů apod. vytvořit platformu, kde bude možné realizovat původní scénáře a nápady a dát šanci místním talentům,“ vysvětluje Jakub Uličník. První vlaštovkou tohoto projektu mají být právě Vegani a jelita, komediální seriál odehrávající se v prostředí obchodu se zdravou výživou s názvem Vegálie na Lidické ulici v Brně.

„Měli jsme možnost natáčet v krásném obchodě se zdravou výživou přímo na Lidické, naše zásahy do prostoru byly minimální, což nám umožnilo dojít velké míry autenticity. Velký dík patří manželům Kadaňkovým a Radkovi Hlavinkovi, kteří nám toto natáčení umožnili. Bez nich by se nám to asi nikdy nepodařilo,“ říká producent Petr Lepka ze společnosti Actimmy, který celý projekt inicioval. „Byli jsme drzí a invazivní hned ze startu. Isťa psal a my s Kubou jednali a sháněli partnery. Podařilo se nám navázat spolupráci s JFF (Jihomoravským filmovým fondem), od kterého jsme získali výraznou dotaci, a stejně výrazně nám pomohl také generální partner GC System s Liborem Dvořáčkem. To nám rozvázalo ruce a mohli jsme se rozmáchnout,“ pokračuje Lepka. Zatímco tedy Isteník psal, Uličník četl a spolu s Lepkou jednal, přidaly se k projektu štáby ze společností BUMERANG film ze Zlína a brněnské Studio Pinarto. „Najednou tu byli nastoupení lidé, štáb, herci, všechno bylo připraveno, my s Isťou stáli polonazí ve sprchách ve Wellness park Lužánky a asistentka režie křičela ‚Připravte se, první klapka…!‘ Byl to strašný šrumec!“ směje se Jakub Uličník.

Brno dostalo zelenou také v obsazení seriálu. „Vybíral jsem především herce, které dobře znám, a o kterých jsem si byl jist, že mi v nové roli pomůžou,“ říká Michal Isteník, který si sice sedl rovněž do režisérské židle, ale tvrdí, že režií by svou práci asi nenazval. „Hlídal jsem především hereckou akci a celkové vyznění daných obrazů, ale záběrování, svícení apod., všechna ta filmařská kouzla, ve kterých se přes všechnu snahu pořád ještě nevyznám, to měl na starosti Jonáš Vacek, s kterým jsem se o režii dělil,“ doplňuje Isteník jméno dalšího člena nejužšího realizačního týmu.

V seriálu se tak objeví herci z vícera brněnských divadel: Městského divadla Brno, Činohry NdB nebo HaDivadla. Konkrétně se kromě Isteníka a Uličníka v hlavních rolích můžete těšit na Lucii Bergerovou, Marka Huráka, Petru Lorencovou, Agátu Červinkovou, Honzu Hilfeda Dvořáčka, Jaroslava Záděru a další. „Specifickou úlohu v našem seriálu hrají vzácní hosté. V každém díle se v roli sebe sama objeví minimálně jeden populární herec,“ prozrazuje Jonáš Vacek.

