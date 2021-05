Divadlo Bolka Polívky otevírá, nabídne DNA i Terapii sdílením

Brno, 26. května 2021 – I když to ještě nedávno vypadalo jako nemožné, v souladu s rozhodnutím vlády o rozvolnění opatření v kultuře pro vás naživo Divadlo Bolka Polívky připravilo dvě speciální představení – Terapii sdílením LIVE (28. května v 19:00) s Ester Geislerovou a Honzou Vojtkem a oblíbenou komedii DNA (1. června v 19:00) s Annou a Bolkem Polívkovými.

„Terapii sdílením jsme plánovali uvést na zakončení festivalu Ženy ženám alespoň online. Jsme tak moc rádi, že se nám povedlo zařídit vše tak, abychom mohli tento výjimečný projekt zrealizovat s diváky, protože právě v tomto případě je bezprostřední kontakt s publikem velmi důležitý,“ uvedla ředitelka Divadla Bolka Polívky Kateřina Komárková.



„Mimořádně jsme pak u příležitosti znovuotevření nasadili na 1. června inscenaci DNA, symbolicky jako poděkování Bolka Polívky všem našim věrným divákům,“ upřesnila Kateřina Komárková.

Vstupenky je možné zakoupit na webu divadla. Vzhledem k epidemické situaci bude kapacita hlediště omezena na polovinu a bude nezbytné dodržovat platná hygienická opatření – podrobnosti najdete na webu divadla v aktualitách.



Pro ty, kteří by z jakéhokoliv důvodu neměli zajištěný antigenní test, zprostředkovalo divadlo certifikované antigenní testování v místnosti vedle pokladny divadla. Diváci s platnou vstupenkou se mohou nechat otestovat v den představení od 16:00 do 18:00. Potvrzení o výsledku testu obdrží písemnou formou v místě testování do 15 minut (s tímto výsledkem je možné zúčastnit se i dalších akcí konajících se v následujících 72 hodinách). Na toto testování je nutné se předem zaregistrovat pomocí formuláře, který je zveřejněn na webu Divadla Bolka Polívky.