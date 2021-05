Benefiční online koncert podpoří 20 zoologických zahrad

Brno, 5. května 2021 - V neděli 9. května od 17:00 se uskuteční online benefiční koncert pod názvem “Hrajeme pro 20 ZOO” na podporu 20 zoologických zahrad sdružených v UCSZOO–Unie českých a slovenských zoologických zahrad, které se z důvodu několikaměsíční povinné uzávěry ocitly v kritické ekonomické situaci.

Online vysílání proběhne na Ticketstream.cz. Cílem tohoto dobročinného projektu je vybrat dostatek financí pro zoologické zahrady a minimalizovat dopad vládních opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19.

Za původní myšlenkou i kompletní realizací akce stojí produkční tým vedený Tomášem Vimmerem. „Když se k nám z médií dostala informace o složité situaci zoologických zahrad, cítili jsme potřebu okamžitě pomoci. Obrátili jsme se s nabídkou na ředitele liberecké zoo Davida Nejedla a po konzultaci se rozhodli uspořádat benefiční koncert pro všech dvacet unijních zoologických zahrad,“ říká Tomáš Vimmer. „Jedná se o zcela unikátní projekt, vůbec první svého druhu. Pevně věříme, že přinese úspěch a podaří se nám prostřednictvím známých osobností vybrat pro zoo další finanční prostředky,“ dodává.

Tento unikátní streamovaný online koncert proběhne formou OpenAir na zahradě Lidových sadů, které jsou součástí Zoologické zahrady Liberec. Diváci se tak ocitnou nejen na koncertě plném skvělých interpretů, jako jsou No Name, Rybičky 48, Dan Bárta, MIG21, Jakub Děkan, Denoi, LinaKaro a Igor Orozovič s kapelou, ale též v příjemném a vzdušném prostředí, aniž by opustili své domovy.

Koupí vstupenky si diváci užijí nejen hudební odpoledne plné hvězd, ale též podpoří chod 20 zoologických zahrad v České a Slovenské republice, jejichž aktuální situace je z důvodu omezení souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19 kritická. Přestože byly zoologické zahrady v ČR dne 12. 4. 2021 a na Slovensku o týden později opětovně otevřené, zdaleka to nevykompenzuje milionové ztráty za uplynulých několik měsíců, kdy byly zoologické zahrady kvůli vládním opatřením uzavřené.

