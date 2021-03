Film Mazel a tajemství lesa odhalí svět magických bytostí

Brno, 25. března 2021 – Kouzlo lesa a jeho magických bytostí odhaluje nový rodinný film „Mazel a tajemství lesa“. Jeho natáčení na jižní Moravě a v okolí Brna pomáhala připravit Filmová kancelář Brno / Brno Film Office působící pod TIC BRNO. Čerstvě dokončený snímek již uvedl v předpremiéře festival dětských filmů ve švédském Malmö.

Režisér Petr Oukropec, autor filmu Modrý tygr, právě dokončil nový film určený dětem a jejich rodičům. Snímek ukazuje nejen zábavu a krásu letních táborů v přírodě, ale odhaluje i skutečná tajemství lesů. Když se totiž nedíváme, na každém kroku v nich ožívají lesní bytosti všelijakých tvarů. „V lese je víc živo, než si myslíme. Pokud zakopnete o kořen nebo na vás spadne šiška, není to náhoda a není to ani hravá veverka. Jsou to oni a ukazují, kdo je v lese doma,“ říká režisér Petr Oukropec.

Natáčení probíhalo v září předloňského roku a na jeho přípravách se podílela i filmová kancelář Brno Film Office. V rámci jižní Moravy se filmaři vydali na Břeclavsko a do oblasti Moravského krasu, velmi důležitou roli ve snímku hraje jeskyně Býčí skála. „Brno a jeho blízké okolí, včetně Moravského krasu, je častým cílem filmařů. Město nabízí zázemí pro filmovou infrastrukturu a jeho okolí zase emocionálně různorodou krajinu vhodnou pro natáčení. Tajemství a mystičnost prostředí Moravského krasu našly skvělé využití právě v tomto rodinném dobrodružném filmu,“ uvádí Ivana Košuličová za Brno Film Office.

Během podzimu 2020 a letošní zimy vznikala rozsáhlá triková část, v únoru probíhaly práce v postprodukci a režisér strávil týden v německém zvukovém studiu. Čerstvě hotový film má za sebou už i první předpremiéru. Do své soutěžní přehlídky ho o víkendu zařadil mezinárodní festival dětských filmů BUFF Film Festival ve švédském Malmö.

Petr Oukropec je významným producentem, který dal vzniknout řadě ceněných českých filmů posledních pětadvaceti let, jako režisér natočil snímky pro děti a mládež Modrý tygr a Ani ve snu!. Hlavní dětské postavy v novém filmu hrají Sebastian Pöthe a Josefína Krycnerová, v rolích dospělých se jako vedoucí a rodiče objeví Vasil Fridrich, Aleš Petráš, Kristýna Boková nebo Ester Geislerová. Premiéra v kinech je plánovaná na léto letošního roku.

Foto: Bontonfilm

