Sté výročí narozenin Gustava Broma připomenou koncerty, výstava i stezka

Brno, 6. prosince 2020 – V Evropě jde o nejdéle působícího dirigenta u jednoho souboru. V roce 1997, dva roky po jeho smrti, po něm byla pojmenována planetka a jeho jméno nesl (či spíše vezl) rychlík R 970 z Brna do Havlíčkova Brodu. Jeho kapela letos oslavila 80 let existence a v květnu 2021 uplyne 100 let od jeho narození. Ač pocházel ze Slovenska, jeho celoživotním přístavem se stalo Brno. Gustav Brom. Jeho osobnost a hudbu u příležitosti výročí v příštím roce podrobně představí TIC Brno ve spolupráci s partnery.

TIC Brno k připomínce 100 let od narození této hudební legendy připraví ve spolupráci s partnery sérii kulturních akcí. Filharmonie Brno přislíbila možnost věnovat Gustavu Bromovi koncert Jazz and World Music s Nostalgia Quartet. Umělecký ředitel JazzFestBrno Vilém Spilka plánuje v květnu 2021 uspořádat v rámci festivalu koncert k poctě světoznámého kapelníka, na němž bude předána Cena Gustava Broma. Hudebníka uctí také pořadatel koncertu Nebe plné hvězd Vladimír Koudelka, který sérii vzpomínkových akcí inicioval.

„Chceme představit osobnost Gustava Broma zajímavým a moderním způsobem. Vedle hudebních eventů to bude multimediální prezentace v prostorách Křížové chodby Nové radnice, vydání publikace, zpracování tematické stezky po místech spjatých s Gustavem Bromem a podobně,“ nastínil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Brněnští radní dnes doporučili zastupitelům schválit poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku TIC Brno ve výši 473 tisíc korun. Předpokládaný rozpočet akcí je asi půl milionu korun.

Gustav Brom

Význačný hudebník, kapelník, klarinetista, saxofonista a zpěvák se narodil jako Gustav Frkal 22. května 1921 na Slovensku. V Brně se jeho rodina usadila v roce 1933. Za roznášení protinacistických letáků strávil v roce 1939 několik týdnů ve věznici na Špilberku. První swingový soubor založil v Brně již roku 1940. Tehdy také přijal nové umělecké jméno Brom, které našel náhodou ve slovníku.

Svůj jazzový orchestr vedl rekordních 53 let a toto těleso patřilo k nejuznávanějším doma i v cizině. Nejúspěšnější období představují 60. léta, kdy figurovalo mezi 10 nejlepšími big bandy světa a na jeho koncertech hostovaly největší hvězdy jazzu i popu, jako Dizzy Gillespie, Diana Ross, Ray Charles nebo Liza Minnelli.

Po smrti Gustava Broma v roce 1995 se jeho šéfdirigentem stal Vladimír Valovič a od roku 2013 orchestr působí jako rezidenční soubor Českého rozhlasu s názvem Rozhlasový Big Band Gustava Broma.