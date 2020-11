Zaměstnanci brněnských divadel či knihoven nyní pomáhají v sociálních službách

Brno, 9. listopadu 2020 – Nouzový stav a s ním související vládní nařízení kromě gastropodniků uzavřely také veškeré kulturní a vzdělávací instituce, a to včetně těch městských. Právě na jejich zaměstnance se obrátila primátorka města Brna s žádostí o dobrovolnickou pomoc v domech pro seniory či ostatních sociálních službách, které zřizuje město či kraj. Všechny oslovené instituce se do této činnosti zapojily.

„Obrátila jsem se na zaměstnance městských příspěvkových organizací s žádostí o pomoc v této kritické situaci. Spousta z nich kvůli aktuálním nařízením nemůže vykonávat své povolání a naopak ti, kteří se starají o seniory, jsou na pokraji svých sil. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří se do této formy dobrovolnictví zapojili a přispěli tak k velmi důležité věci – ochraně těch, kteří se bez naší pomoci neobejdou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nejčastěji se oslovení zaměstnanci stali dobrovolníky v domovech pro seniory. Město Brno jich provozuje celkem 11 s kapacitou 2000 lůžek.

„Prosbu jsme odeslali do městských divadel, knihovny či filharmonie. Mnozí z nich se do pomoci zapojili už dříve, někteří po odeslané výzvě, vše samozřejmě v návaznosti na to, zda je jejich činnost nyní pozastavena a dovoluje to jejich rodinný a zdravotní stav. Jsem rád, že těmto lidem není lhostejný osud ostatních a aktivně pomáhají,“ vyzdvihl radní pro oblast kultury Marek Fišer, do jehož gesce většina oslovených příspěvkových organizací spadá.

Centrum experimentálního divadla, konkrétně umělci z HaDivadla, se do pomoci zapojili už v polovině října skrze aplikaci Masarykovy univerzity MUNI pomáhá. Ta organizuje rozličnou pomoc, ať už v pečovatelských domech či při hlídání a doučování dětí. Ze souboru se do pomoci v Domově pokojného stáří Kamenná zapojilo 15 zaměstnanců, kteří nepatří do rizikové skupiny a sami se nemusejí starat o své blízké. Jedna z jejich kolegyň pak pomáhá v sociálním zařízení v Černé Hoře.

Z Divadla Husa na provázku se na dobrovolnických aktivitách podílí dvě technické pracovnice, neboť umělecký soubor doteď plně zkouší. Po ukončení generálních zkoušek se i oni plánují zapojit. Pomoc nabídli také tři zaměstnanci platformy Terén.

Zhruba desítka zaměstnanců Národního divadla Brno pomáhá v domovech pro seniory na Věstonické či na Mikuláškově náměstí.

Do pomoci seniorům se zapojili také herci Městského divadla Brno, ať už formou denní služby, či zajištěním nákupů. Další se podílejí na projektech, a to i ve spolupráci s nemocnicemi či Masarykovou univerzitou. Ostatní se zapojili darováním školních pomůcek žákům, oblečení nebo třeba krevní plazmy. Mezi jejich aktivitami nechybí ani charitativní koncerty či podpůrná videa.

Nastoupit do městského sociálního zařízení se chystá také jedna členka hereckého souboru Divadla Radost.

Osloveni byli také hudebníci a zaměstnanci Filharmonie Brno. Z nich už tři vypomáhali ještě před výzvou primátorky ve Společnosti Podané ruce, charitě či v městské Nemocnici Milosrdných bratří. Aktuálně se dalších 7 zájemců přihlásilo a počítají s pomocí v domovech pro seniory či při hlídání dětí.

Dům umění pomáhá řešit současnou krizi i jinde než v Brně. Dvě zaměstnankyně se věnují seniorům v Olomouci a Litomyšli, tedy v místě svého bydliště. Další dva kolegové počítají s pomocí v Brně.

Knihovna Jiřího Mahena zapojila 75 svých zaměstnanců do trasování ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje. Během týdne si zapojení dobrovolníci vyřídili všechny náležitosti a dnes by měly proběhnout první kontakty. Dobrovolníci navíc počítají s trasováním i během sobot.

Uzavření se nevyhnulo ani Hvězdárně a planetáriu Brno. Tamní moderátoři vypomáhají při distanční výuce dětí rodičů pracujících v první linii, které probíhá ve VIDA! science centru. Celkem se tak zapojilo šest lidí. Další pracovnice pomáhá v neziskových organizacích. Hvězdárna také nabídla pro případy nouze dodávku se dvěma řidiči.