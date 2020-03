Největší cestovatelský filmový festival bude opět ve Scale

Brno, 5. března 2020 – Mezinárodní filmový festival Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce v ČR. Tento unikátní projekt přinese nejlepší filmy sezóny z celého světa i novinky z domácí produkce a Brně se uskuteční 11. března v kině Scala.

Cestování je dnes mnohem běžnější, než bývalo ještě před pár lety. Cestujeme všichni. Za prací, za zábavou, za poznáním cizích krajin i sebe sama. Jen nepatrný zlomek zážitků se povede převést do formy filmu. Ale tenhle zlomek stojí vážně za to!

Mezinárodní filmový festival Expediční kamera již od roku 2009 přináší k divákům ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy sezóny z celého světa i z domácí produkce. Díky místním spolupořadatelům se festival dostane do moderních multikin, ale i do útulných sokoloven, kaváren a klubů. V Brně, které je považováno za centrum cestovatelů v ČR, festival spojí vice než 500 cestovatelů do jedné cestovatelské rodiny, která s napětím každý rok sleduje pět špičkových cestovatelských filmů.

„Letošní inspirací může pro všechny návštěvníky festivalu být snímek Boy Nomad dokumentující první velké putování mladého nomáda v Mongolsku, Tieň Jaguára, neboli návštěva dobrosrdečného kmene indiánů uprostřed venezuelské džungle, sjezd divoké řeky Sary Jaz v hlubokém údolí pohoří Tian Shan, odhodlání kubánských surfařů postavit se vlnám i režimu ve filmu Surf Cuba, nebo nahlédnutí do duší sportovců, kteří se odhodlali překonat během závodu nejen celý beskydský hřeben“ říká organizátor festivalu Pavel Pichler z Travelbakers.

Festival je vždy doplněn zajímavým programem jako je exotická a netradiční kuchyně nebo přednášky. V roce 2020 Brno přivítá vítěze minulého ročníku – Mirka Haluzy, který je „filmařem džungle“. Na přednášce se ponoříme do hlubokých rovníkových pralesů a džunglí, kde žije nepřeberné množství živočišných a rostlinných druhů a zejména pak tradičních domorodých kultur. O tom, jak v těchto náročných podmínkách natočit film, který je úspěšný na mezinárodních festivalových filmových soutěžích a také o tom jaké to je organizovat si sám takovou expedici povypráví brněnský producent expedičních filmů Mirek Haluza.