Stand up show Filipa Tellera bude o rozhodnutí, které nelze vzít zpět

Brno, 26. února 2020 – O reprodukci převážně nevážně bude vyprávět Filip Teller, herec, klaun a moderátor oblíbené divadelní talk show Tell or show. Ve spolupráci se začínajícím brněnským dramatikem Patrikem Bouškem a uměleckým šéfem Horáckého divadla Michalem Skočovským připravil celovečerní vystoupení v žánru stand-up komedie o dětech, jejich plození, výchově a strastech s tím vším spjatých, zkrátka: mít, či nemít, to je oč tu běží. Premiéra proběhne v pátek 13. března v brněnském Buranteatru.

Víme to všichni – reprodukci se nedá odolat. Ať už jako tématu k hovoru, námětu básně, či aktivitě na večer. Je to tak už od pradávna. Vlastně od té doby, co vznikl život. O básních autotrofních organismů v pravěkých oceánech žádné doklady sice nemáme, ale o tom, že se nějakým způsobem museli množit, asi nikdo nepochybuje.

Od prvohor už uběhl nějaký čas a současnou podobu naší planety ovlivňuje především jeden pozoruhodně úspěšný živočišný druh. Jeho reprodukce pak představuje jednu z nejdůležitějších aktivit, kterým se věnuje. Ano, mluvíme o lidech a jejich rozmnožování.

Filip Teller se ve svém připravovaném stand upu rozhodl tematicky věnovat právě této činnosti a jejím důsledkům. Především těm důsledkům, kterým dáváme jméno, které oblékáme a od kterých očekáváme, že si jednoho dne zvládnou namazat rohlík s máslem i bez naší asistence. Někdy to bývá snadné, někdy se věci komplikují, ať už přičiněním naším, nebo různých okolností.

Co tedy dělat, když nás meiotické dělení haploidních buněk obohatí o další přírůstek lidského druhu? Budeme opakovat chyby svých rodičů, nebo se z nich zvládneme poučit? Kolik typů rodičů existuje a jaké pak mají děti?

Na tyto otázky se pokouší Filip Teller hledat odpovědi u odborníků, nepravděpodobných zkušeností svých i svého okolí a samozřejmě také neúprosné klaunské logiky. Na závěr zváží pro a proti a snad spolu s diváky dojde k rozhodnutí, zda se reprodukci podvolit a dovolit si potomky.

Přidejte se i vy k této zábavně-ironické kontemplaci o dětech a jejich životě. “Někdy si říkám, že by bylo super, kdyby si člověk mohl vybrat dítě dopředu, aby oba věděli, do čeho jdou. Že by existoval takový showroom dětí... A nemyslím tím děcák,” tvrdí Teller. Premiéra se uskuteční v pátek 13. března v brněnském Buranteatru.