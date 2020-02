Držitel Grammy Oran Etkin se vrací do Brna s unikátním workshopem pro děti

Brno, 18. února 2020 – V dubnu se vrací série interaktivních koncertů pro děti pod vedením držitele Grammy Orana Etkina v rámci mezinárodního festivalu Mladí ladí jazz. Pod značkou Mladí ladí dětem zveme děti od 3 do 10 let i jejich rodiče do brněnského Klubu Leitnerova, kde 21. dubna izraelsko-americký jazzman Oran Etkin představí zároveň unikátní vzdělávací metodu Timbalooloo. S metodou slaví úspěchy nejen v USA, kde si ji oblíbily i děti hollywoodských hvězd, ale i v řadě evropských zemí.

Pomocí zábavných her, příběhů a písní klarinetista Oran Etkin dokazuje, že hudba je radost a každý je ve své podstatě muzikantem. Děti si tak hravě osvojují základy hudebního a kulturního světového dědictví, aktivně se zapojují a nemusí znát hudební teorii ani hrát na jakýkoliv nástroj. „Dítě je schopné mluvit plynule jazykem hudby, aniž by se muselo zamýšlet nad gramatickými pravidly,“ říká k workshopu sám Oran Etkin a dodává: „Timbalooloo je klíčem k tomuto jazyku.“ Timbalooloo nestaví na známých dětských písních, ale využívá například jazzové skladby Herbieho Hancocka, ale i africkou, brazilskou nebo indonéskou hudbu.

Na mimořádné koncerty mohou děti i jejich rodiče zavítat 8. dubna do děčínského zámku, 16. dubna do ostravského kulturního centra Cooltour, 20. dubna do Divadla K3 v Olomouci, 21. do brněnského Klubu Leitnerova a naposledy 23. dubna do hlavního města na Jatka78. V letošním roce se projektu zúčastnilo přes 2000 dětí. Vstupenky je možné již nyní zakoupit v síti GoOut. Projekt Mladí ladí dětem je součástí mezinárodního hudebního festivalu Mladí ladí jazz.

Oran Etkin je znám jako světový jazzman, ale též díky interaktivní hudební výuce pro děti, kterou realizoval po celém světě. Svou inspiraci od dětství nacházel u významných hudebníků, mezi které jednoznačně patří například slavný Louis Armstrong, Benny Goodman, Gene Krupa či Teddy Wilson. Oranova tvorba je také hluboce ovlivněna jeho izraelskými kořeny, které se odráží jak v jeho umělecké tvorbě, tak i v jeho pedagogické práci. Letos vydal nové album pro děti Finding Friends Far from Home, které vznikalo po celém světě, dokonce i v České republice na festivalu Mladí ladí jazz.

Díky festivalu Mladí ladí jazz a osobnímu zapojení Orana Etkina probíhá výuka v České republice pro konkrétní školy a školky v nebývalém měřítku. „Do projektu se dlouhodobě snažíme zapojit i děti z vyloučených lokalit, dětských domovů či minorit,“ dodává za pořadatele Klára Břeňová, koordinátorka Mladí ladí dětem. Na workshopech spolupracuje festival s řadou neziskových organizací. Již loni se poprvé dostala metoda unikátní metoda Tilbalooloo i do škol jako tříměsíční projekt, který byl určen pro učitele a děti druhých ročníků ZŠ. Vyškolený lektor po dobu tří měsíců docházel jednou týdně do třídy, kde spolu s učitelem vedl hodinu hudební výchovy za použití metody Orana Etkina. I letos tomu nebude jinak. Třída se před začátkem projektu zúčastní interaktivního koncertu pro děti s Oranem Etkinem a jeho českou kapelou.