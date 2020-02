La Película ve Scale představí aktuální španělské filmy

Brno, 13. února 2020 – Za necelé dva týdny si díky festivalu La Película mohou filmoví příznivci v Brně opět přiblížit pestrobarevný a mnohotvárný svět, který představuje španělská filmová tvorba i filmy autorů z dalších zemí, kde je španělština společným jazykem. V brněnském kině Scala festival otevře 24. února film uznávaného guatemalského režiséra Jayra Bustamenteho Chvění (Temblores). Přehlídka následně bude až do 26. února představovat v pečlivé a nápadité dramaturgii to nejaktuálnější ze současného španělského filmu.

Nabídne například sedmi cenami Goya čerstvě ověnčený film Pedra Almodóvara Bolest a sláva (Dolor y gloria) nebo celovečerní debut talentovaného Aritze Morena Výhody cestování vlakem (Ventajas para viajar en tren). V prostorách Univerzitního kina Scala je u příležitosti festivalu možné až do 30. dubna zhlédnout výstavu Španělská klasika v Čs. plakátu, představující plakáty předních československých výtvarníků vytvořených pro španělské filmy do roku 1989.

Pražské kino Světozor bude patřit festivalu La Película od 18. do 23. února 2020, španělština následně zazní od 24. do 26. února také v brněnském kině Scala a od 25. do 27. února v ostravském Kině Art. 26. a 27. února si filmy nejen z Pyrenejského poloostrova budou moci vychutnat diváci v Biu Central v Hradci Králové. Festival pořádají Velvyslanectví Španělska v Praze, Instituto Cervantes a kino Světozor. Kompletní program je k dispozici na webu lapelicula.cz. Vstupenky jsou již v předprodeji.

Současný španělský film je na festivalu La Película zastoupen na Oscara nominovaným filmem Bolest a sláva (Dolor y gloria) Pedra Almodóvara nebo úspěšným debutem talentovaného Aritze Morena Výhody cestování vlakem (Ventajas para viajar en tren), který představuje současnou tragikomickou až absurdní linii španělské filmové produkce. Buñuel v želvím labyrintu (Buñuel en el laberinto de las tortugas) režiséra Salvadora Simóa je originální animovaný dokument, který rekonstruuje natáčení Buñuelova filmu Země bez chleba (1933). Snímek kombinuje animaci s reálnými záběry. Žánr kriminálního thrilleru reprezentuje na letošní La Películe 70 binládinů (70 binladens) baskického režiséra Kolda Serry. Pohled na latinskoamerickou filmovou produkci nabídnou dva filmy již zmiňovaného nadaného Guatemalce Jayra Bustamenteho Chvění (Temblores) a na Berlinale 2015 oceněného filmu Ixcanul.