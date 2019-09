Festival Serial Killer opět nabídne exkluzivní světové premiéry

Brno, 17. září 2019 – Festival Serial Killer opět míří do Brna – jeho druhý ročník se uskuteční ve dnech 24.–29. září. Akce divákům opět nabídne exkluzivní světové premiéry, více jak 40 projekcí, hlavní soutěžní přehlídku i soutěž nových webseriálů s mezinárodní porotou, také několik nesoutěžních sekcí a retrospekci toho nejlepšího z norské televizní produkce. To vše za přítomnosti tvůrců, s nimiž mohou diváci po projekcích diskutovat.

V hlavní soutěži se letos utkají dvě silné české novinky. První je špionážní drama HBOBez vědomí/The Sleepers (režie Ivan Zachariáš, scénář: Ondřej Gabriel), která bude mít v polovině září slavnostní premiéru také na prestižním filmovém festivalu v Torontu. Druhou novinkou je pak jeden z nejočekávanějších českých seriálů roku 2020, kriminální drama Zrádci/Rats (režie Viktor Tauš, scénář: Miro Šifra).

Za všechny další skvělé tituly lze jmenovat např. seriál Šťastná to země/State of Happiness o norském objevu ropy nebo Exit, nekompromisní sondu do světa top manažerů se závislostmi všeho druhu, která bude mít premiéru v norské televizi až několik dní později po uvedení v České republice. Chybět ale nebudou ani černočerné detektivní komedie nebo kvalitní seriály o současných teenagerech v sekci Seriály (nejen) pro mladé.

Seriály se budou promítat především v kině Scala, dále v Divadle Bolka Polívky, No Artu nebo sále Kavárny Trojka. Vyjma “binge” projekcí budou uvedeny vždy dvě epizody z každé série. Další doprovodný program v režii festivalu či festivalových partnerů najdou diváci na Moravském a Jakubském náměstí. Uzavřený Industry program se bude odehrávat v unikátních střešních prostorách Tržnice Brno.