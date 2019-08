Festival TrutnOFF se má přesunout do Brna a přejmenovat na BrnoON

Brno, 29. srpna 2019 – Brňané by se od příštího roku mohli dočkat konání nejstaršího českého letního multižánrového festivalu přímo ve městě Brně. Radní totiž souhlasili se záměrem pořádání festivalu TrutnOFF – BrnoON Open Air Music Festival. O místě konání bude vedení města teprve jednat.

Festival TrutnOFF, u jehož zrodu stál také Václav Havel, se konal až do roku 2016 v Trutnově. V roce 2020 by mohl na svou historii navázat, tentokrát však v Brně. Radní dnes odsouhlasili jeho konání, a to buď předposlední, nebo poslední víkend v srpnu příštího roku.

„TrutnOFF je jedinečný festival svého druhu u nás. Nejedná se pouze o hudební festival, ale návštěvníkům nabízí také kulturně-vzdělávací programy – besedy, debaty, přednášky, semináře i diskuze s osobnostmi napříč žánry. Podobná akce Brnu schází, proto by obnovený festival mohl do města přivést zcela jinou cílovou skupinu,“ uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Pořadatelé se postupným rozšiřováním doprovodného programu zaměří na mladší publikum. Plánují zařadit také filmová a divadelní představení, zapojení studentů, slam poetry či místních performerů. V rámci festivalu by měla vzniknout i zóna pro prezentaci jihomoravských vinařů či scéna s regionálními a alternativními projekty. Dramaturgie také klade důraz na vzdělání a občanskou společnost. S přesunem do jihomoravské metropole by se festival přejmenoval na BrnoON Open Air Festival.