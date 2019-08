Hrady CZ slaví 15 let, o víkendu festival zastaví i na Veveří

Brno, 6. srpna 2019 – Patnáctý ročník festivalu Hrady CZ se po šňůře po českých hradech Točníku, Kunětické hoře, Švihově a Rožmberku nad Vltavou přesouvá na Moravu jako Moravské hrady.CZ. V pátek a sobotu 9. a 10. srpna se festival představí na hradě Veveří u Brna, následně další týdny vždy v pátek a sobotu na Hradci nad Moravicí u Ostravy a Bouzově u Olomouce.

Svou letošní pouť festival ukončí 30. a 31. srpna na českém Bezdězu. Páteční program na Veveří nabídne koncerty apely Rybičky 48, Anny K., Michala Hrůzy č Arakainu a Lucie Bílé. V sobotu se mohou fanoušci na Veveří na kapelu Kryštof, která se na Hrady CZ vrací po šesti letech, Mirai, No Name, Jelen, Harlej, Dymytry, Marpo & Troublegang nebo Wohnout a další interprety a skupiny. Festival u příležitosti půlkulatého jubilea apeluje na respekt k památkám i životnímu prostředí, v areálech se bude třídit odpad a kelímky na pivo budou vratné. V ceně lístku na festival je vždy vstup na konkrétní hrad zdarma.

V pátek se areál festivalu umístěný na loukách vedle hradu Veveří otevře v půl čtvrté odpoledne, připravena budou dvě pódia. Od půl páté se představí kapela Strideo, výherce facebookové talentové soutěže Zahraj si s kapelou na festivalu Hrady CZ. Do té se přihlásilo celkem šedesát kapel a hudebníků a do finále postoupily tři nejúspěšnější v každém regionu, z nichž vzešel vždy jediný vítěz, který vždy hraje na konkrétní zastávce festivalu v rámci oficiálního pátečního programu. Dále se návštěvníci mohou těšit na koncert kapel Sto zvířat, The Agony či Mydy Rabycad. V devět hodin večer se na pódiu uskuteční tradiční páteční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Výherci hradního karnevalu mohou získat například volné vstupenky na další ročník festivalu Hrady CZ a spoustu dalších cen.

V sobotu se areál otevře v deset hodin dopoledne a areál dále rozezní Trautenberk, PSH, Kamil Střihavka & The Leaders! nebo Visací zámek. Sobotní program dále nabídne koncerty zpěvačky Elis Mraz nebo Štěpána Urbana. Festival Hrady CZ letos opět spolupracuje s Národním památkovým ústavem a nabídne tak v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Veveří.

Skupina Kryštof se na Hrady CZ vrací po šesti letech s jedinečnou show. Návštěvníci festivalu Hrady CZ na Moravě se tak mohou těšit na zbrusu nové projekce přes celou scénu, strhující světelnou show a speciální efekty známé z legendárního dvojkoncertu na pražském Strahově. Součástí show v podání kapely Kryštof tak bude i kolo, na kterém Richard Krajčo projede nad hlavami fanoušků. „Vyzkoušeli jsme si již několik festivalů v tomto pojetí a máme z výsledku radost. Vždycky jsme chtěli publiku na festivalech představit něco velkého a strhujícího ve stylu největších zahraničních hvězd, což v naší zemi není moc zvykem,“ říká zpěvák Richard Krajčo. Kapela

Kryštof rozezní Veveří v sobotu v devět hodin večer. Zcela poprvé letos hraje na festivalu Hrady CZ zpěvák Michal Hrůza se svojí kapelou. V playlistu na Veveří nebudou chybět ostřílené hity jako Zakázané uvolnění, Pro Emu nebo Ty jsi jako já. „Těšíme se na Hrady, tajemství a záhady, koncert, spousta lidí, hvězdy co nám svítí, zahrajeme skvěle, co na duši i v těle!” vzkazuje fanouškům, jak jinak než poeticky, zpěvák Michal Hrůza.

Organizátoři festivalu Hrady CZ jsou odpovědní nejen k zachování historických památek a kulturního dědictví, ale také k životnímu prostředí. Proto letos nově v areálech zavádějí pasivní třídění odpadů a zálohované vratné kelímky na pivo. "Nezdá se to, ale v rámci festivalu se každý týden vyprodukuje okolo sto čtyřiceti metrů krychlových odpadu, přičemž největší část tvoří právě kelímky na pivo," říká spoluorganizátor festivalu Michal Šesták. "Pokud se vše podaří zvládnout, přidáme příští rok vratné kelímky i na další nápoje," dodává organizátor Viktor Souček. V každém areálu tak návštěvníci nově najdou zhruba dvacet míst s barevnými a textově označenými nádobami na tříděný odpad. Festival Hrady CZ myslí také na rodinnou pohodu, stejně jako mediální partner festivalu televize Prima. Ta si pro návštěvníky připravila kavárnu, fotokoutek a velkou dětskou a herní zónu ve stylu svého nového sloganu „Spojuje nás víc, než si myslíme“.

Kreativní návštěvníci se mohou zapojit do hradní fotosoutěže se slosováním o hodnotné ceny. Organizátoři stále udržují vysoký komfort ubytování ve stylu "na festival jako do hotelu". Návštěvníci mohou za úplatu opět využít takzvaný Wüstenrot VIP kemp PLUS v ceně s postaveným stanem, dvěma karimatkami a dvěma spacáky připravenými na okamžité přespání. Samozřejmostí jsou dnes již Wüstenrot VIP kempy se sprchami a splachovacími toaletami, obchod s potravinami či úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny a bankomat v areálu festivalu, k lepší orientaci návštěvníků přispěje opět festivalová aplikace.

Pro návštěvníky festivalu bude také zajištěna kyvadlová autobusová doprava – mimořádně posílena bude autobusová linka 303, na kterou budou dle potřeby raženy posilové spoje z Bystrce, ZOO přes zastávku U Matky Boží do Veverské Bítýšky a zpět. Zajištěna je také noční doprava zpět z festivalu do Bystrce a Veverské Bítýšky.

Festival Hrady CZ se letos ve spolupráci s FTV Prima a jejím komunitním projektem Prima SVĚT spojil s obecně prospěšnou společností WOMEN FOR WOMEN, která pomáhá především samoživitelům a jejich dětem v jejich tíživé situaci a Nadací Terezy Maxové dětem, jejímž cílem je snižovat počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově. Díky této spolupráci si tak mohou na všech zastávkách Hradů užít festivalovou atmosféru maminky s dětmi nebo děti z dětských domovů.

Festival Hrady CZ se letos koná na Točníku ve Středočeském kraji (12. - 13. 7.), na Kunětické hoře v Pardubickém kraji (19. – 20. 7.), na Švihově v Plzeňském kraji (26. – 27. 7.), v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji (2. – 3. 8.), na Veveří v Jihomoravském kraji (9. - 10. 8.), na Hradci nad Moravicí v Moravskoslezském kraji (16. - 17. 8.), na Bouzově v Olomouckém kraji (23. - 24. 8.) a na Bezdězu v Libereckém kraji (30. 8. - 31. 8.).

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 540 korun, na sobotu 600 korun, permanentku na oba dny pak za 990 korun. Na místě bude vstupné stát 590 korun na pátek, 650 korun na sobotu a permanentka 1100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve Wüstenrot VIP Hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 450 korun na osobu, ve Wüstenrot VIP kempech PLUS za 1000 korun, na místě pak za 500 a 1050 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 1300 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 1850 korun, na místě pak za 1400 korun s VIP kempem a 1850 korun s VIP kempem PLUS. Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.moravskehrady.cz



Line-up:

Veveří 9. - 10. 8.

Pátek

O2 stage

16:30 - 17:00 Strideo – vítěz talentové soutěže

18:00 - 19:00 Sto zvířat

20:00 - 21:00 The Agony

21:00 - 21.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

22:30 - 23:30 Mydy Rabycad

Kooperativa velká zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:00 - 20:00 Arakain a Lucie Bílá

21:30 - 22:30 Anna K.

23:30 - 00:30 Rybičky 48

Sobota

O2 stage

10:45 - 11:15 Štěpán Urban – O2 live session

12:00 - 13:00 No Name

14:00 - 15:00 Kamil Střihavka & The Leaders!

16:00 - 17:00 PSH

18:00 - 19:00 Trautenberk

20:00 - 21:00 Visací zámek

22:15 - 23:15 Jelen

Kooperativa velká zelená stage

11:15 - 12:00 Elis Mraz

13:00 - 14:00 Mirai

15:00 - 16:00 Marpo & Troublegang

17.00 - 18.00 Wohnout

19:00 - 20:00 Dymytry

21:00 - 22:15 Kryštof

23:15 - 00:15 Harlej