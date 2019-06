Polárka zakončuje sezónu hrou Ve jménu republiky

Brno, 14. června 2019 – Poslední premiérou Divadla Polárka v sezóně 2018/2019 bude inscenace pro studenty středních škol a druhého stupně škol základních Ve jménu republiky. V režii uměleckého šéfa Jana Cimra bude soubor Polárky v tomto téměř komiksově pojatém příběhu o třetím odboji vypovídat o osudech lidí, kteří se v padesátých letech vzepřeli komunistickému režimu. Ve jménu republiky odbojáři bránili demokracii, ve jménu republiky byli odsuzováni k těžkým trestům.

Jan Cimr se s dramaturgyní a autorkou hry Simonou Petrů rozhodl ve své inscenaci v sezóně věnované hrdinům tematizovat třetí odboj v Brně a jeho okolí. „Jde o téma, které je důležitou součástí naší historie, ale přitom většinou stále ještě chybí ve školních osnovách. A přitom to není ani sedmdesát let, co aktéři třetího odboje žili v Brně a pohybovali se v místech, kudy denně procházíme i my. Tito lidé položili své životy za odpor vůči totalitě, a proto bychom měli dbát o to, aby nebyli zapomenuti,” popsal svou volbu Jan Cimr.

Inscenátoři se inspirovali skutečnými osudy několika odbojářů napojených na skupinu Boženy Majerové, krejčové, jejíž byt sloužil jako základna pro agenty britské tajné služby. Společně se jim podařilo vytvořit jednu z nejrozsáhlejších zpravodajských a převaděčských sítí v Československu. Kromě informací o životě samotné Boženy Majerové a její dcery Věry se diváci dozví víc o posledním člověku, který byl v Brně za Gottwaldova režimu popraven, o záhadném britském agentovi nebo například o vyšetřovateli StB Jaroslavu Danielovi, nelichotivě přezdívaném „Prase“, který byl v roce 1997 obviněn z mučení vězňů.

„Při psaní scénáře jsem se inspirovala materiály a osobními rozhovory s novinářem a publicistou Luďkem Navarou, mimo jiné zakladatelem Občanského sdružení Paměť, které se zabývá mapováním příběhů jednotlivců i celých rodin vystavených tlaku komunistického režimu, a to především na jižní Moravě. Použila jsem několik reálných předobrazů skutečných moravských odbojářů i jejich protivníků z řad StB, z velké časti je ale hra samozřejmě fikce. Nesnažila jsem se o dokumentární drama, ale o zachycení brutality komunistického režimu, která se dotýkala všech lidí i v jejich osobních životech, ale proti které se odhodlala postavit jen hrstka statečných. Uznání jejich hrdinství a zásluh o svobodu by se už konečně mělo stát nevyvratitelnou součástí naší národní paměti. Bývalým i současným obhájcům totality navzdory,” uvedla scénáristka a dramaturgyně Simona Petrů. Její práci diváci Divadla Polárka znají již z inscenací pro starší publikum Naše třída a Prezidenti: cesta tam a zase.

O výpravu se dělí kostymérka Kateřina Doleželová s autorkou scény Magdalénou Paráčkovou, která se v Polárce již představila v inscenacích Tamtadarova dobrodružství nebo Co šeptají stromy? O hudbu se postaral domácí kapelník David Smečka. V inscenaci se kromě herců ze souboru divadla představí i mladí hosté Jan Mansfeld a Anna Hřebíčková.

Premiéra se uskuteční 15. června v 17.30 v Divadle Polárka, přístupné pro diváky od třinácti let.