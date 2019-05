MZK představuje dílo Jiřího Mahena, nejznámějšího knihovníka

Brno, 22. května 2019 - Ve středu 22. května uplynulo 80 let od smrti Jiřího Mahena, zakladatele Veřejné knihovny města Brna, organizátora a propagátora knihovnictví v celém meziválečném období ČSR. Moravská zemská knihovna připomene jeho zásluhy o rozvoj tohoto oboru výstavou „Jiří Mahen knihovník národní“, ale také pravidelným cyklem Oči Brna. Výstava potrvá až do 26. Června. U příležitosti výročí byla také pokřtěna publikace Jaromíra Kubíčka Dějiny veřejných knihoven v českých zemích.

Knihovny v celé ČR si letos připomínají významné výročí, je to přesně sto let od okamžiku, kdy byl přijat pokrokový knihovnický zákon, který ukládal každé obci zřízení a financování obecní knihovny. Dodnes se tak ČR může pyšnit nejhustší sítí knihoven nejen v Evropě, ale na celém světě. Již dva roky poté byl Jiří Mahen, který se do té doby věnoval spíše žurnalistice, práci v divadle či pedagogické činnosti, ustaven knihovníkem pro Velké Brno. U knihovnictví pak již zůstal po zbytek života, stal se ředitelem městské knihovny v Brně i starostou Spolku veřejných obecních knihovníků.

Na výstavě v MZK se návštěvník seznámí s názory Jiřího Mahena na knihovnictví, vzpomínkami jeho tehdejším spolupracovníků v knihovně, vystaveny budou jeho knihy, odborné i populárně naučné, věnované fungování knihoven. Mahen však nebyl jen knihovníkem, byl také autorem divadelních her, drobných próz, pohádek pro děti, psal verše a osm let byl například redaktorem Lidových novin. I toto jeho dílo má na výstavě svůj prostor, stejně jako Mahenovy knihy o rybách a rybářství, jehož byl vášnivým vyznavačem. Výstava je pak doprovázena karikaturami Mahena, z pera takových umělců, jako byl Josef Lada, Adolf Hoffmeister nebo Jaroslav Král.

Cyklus Oči Brna pak návštěvníkům přímo ve foyer MZK promítne známé i méně známé fotografie Jiřího Mahena doplněné o citace z jeho knih či vzpomínky jeho přátel, k vidění budou oficiální portréty i rodinné fotografie Mahena s jeho blízkými. I zde budou vystaveny knihy i časopisy s Mahenovou tvorbou, ale díky interaktivní obrazovce jimi návštěvník může virtuálně listovat a seznámit se tak blíže s jejich obsahem. Zajímavé pasáže jsou navíc pro větší přehlednost zvýrazněny.

Zahájení výstavy bude také doprovázet křest publikace Dějiny veřejných knihoven v českých zemích, jejímž autorem je Jaromír Kubíček, dlouholetý ředitel Moravské zemské knihovny. Kniha postihuje dějiny knihoven od počátku 19. století, kdy Jan Leopold Šeršník založil v Těšíně první veřejnou knihovnu, až do roku 1989. V podobě stručného kalendária kniha postihuje i významné události v týkající se knihovnictví až do roku 2006.