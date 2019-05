Režisérka Mikotová podesáté v Polárce s představením o záchraně motýlů

Brno, 17. května 2019 – Brněnská režisérka a pedagožka Zoja Mikotová se vrací do Polárky s novou inscenací Jak děti zachránily motýly. Interaktivní představení pro diváky od tří let vzniká na motivy afrických pohádek a bude mít premiéru 18. května. Diváci tak mohou na malé scéně divadla spatřit, jakými barvami umí hrát Afrika se svými pouštěmi, pralesy, duchy či právě motýly.

Letošní sezóna je v Divadle Polárka věnována všem hrdinům. Tentokrát budou dvě africké děti Ori a Ula čelit Pralesnímu Duchovi, hledat, zachraňovat a vytvářet to, co se jim zdá krásné. Zavedou diváky do své africké vesnice, společně s nimi přivolají déšť a vydávají se na cestu za krásnými motýly, kteří záhadně mizí v pralese. Barevná pohádka inspirovaná africkými mýty pracuje s africkými rytmy a úzkou komunikací s dětmi, v rámci níž si budou moci vyzkoušet různé slovní hry a třeba si s herci i něco vyrobí.

Zoja Mikotová s Divadlem Polárka spolupracuje již tradičně. Její poslední inscenace Od maličkých k velikým byla stažena z repertoáru teprve minulý měsíc. Jak děti zachránily motýly je jubilejní desátou režií Zoji Mikotové na scéně Divadla Polárka. Naopak poprvé toto divadlo uvítá scénografku Juliánu Kvíčalovou. Hudba k inscenaci pochází (kromě jedné písně Zdeňka Kluky, kterou polárkovští diváci určitě poznají) z dílny hudební skupiny Spálený sušenky, dívčí bubenické kapely, která se nechává inspirovat tradičními tanečními rytmy západní Afriky. V inscenaci se kromě domácí Kateřiny Veselé a Václava Dvořáka představí v alternaci dva hostující herci: Petr Theodor Pidrman a Karel Heřman, hudebník známý například z uskupení Čankišou.

Po premiéře proběhne na velké scéně divadla taneční koncert skupiny Spálený sušenky a workshop hry na africké nástroje.