Na Špilberku představí nejmladší české skláře i generaci Expa 58

Brno, 14. června 2018 – Poctou českým sklářům z legendárního Expa 58 v Bruselu je letošní výstava EX POST z tradičního sklářského cyklu Muzea města Brna. Na hradě Špilberku jsou k vidění práce současné mladé generace sklářských výtvarníků – Luby Bakičové, Kláry Horáčkové, Zuzany Kubelkové a Martina Opla – ale také ukázka prací z 50. a 60. let dnes už proslulých manželů Reného a Miluše Roubíčkových, Pavla Hlavy, Oldřicha Lípy a Vladimíra Kopeckého. Rozmanitou sklářskou výstavu mohou lidé navštívit v hranolové věži a v královské kapli na Špilberku až do 19. srpna.

Muzeum města Brna v létě připomene na hradě Špilberku jedno z méně známých „osmičkových“ výročí. Právě letos uplyne 60 let od Světové výstavy EXPO 1958 v Bruselu, na níž zaznamenalo Československo mimořádný úspěch. Velký podíl na něm měli sklářští výtvarníci, jejichž invence a pokrokovost nastartovaly rozvoj naší sklářské ateliérové tvorby. Kromě ukázky prací dnes už proslulých výtvarníků však výstava představí díla nejmladší generace českých sklářů. Ti totiž navazují na tvůrčí postupy a myšlenky, které se poprvé objevily právě na výstavě Expo 58.

„Ve výstavě na Špilberku ex post nahlížíme na díla umělců, kteří stáli na samém počátku rozvoje československé sklářské ateliérové tvorby, a zároveň na tvorbu současných autorů, představitelů nejaktuálnějších tendencí v rámci tohoto média, kteří symbolicky zachycují současný stav,“ vysvětluje kurátor výstavy Ján Gajdušek. Návštěvníci mohou srovnat tvorbu, kterou od sebe dělí 60 let historického vývoje tohoto uměleckého oboru. Současní autoři Luba Bakičová, Klára Horáčková, Zuzana Kubelková a Martin Opl představují čtyři naprosto rozdílné přístupy v práci se sklem. Jejich díla demonstrují variabilitu skla díky experimentům s optickými vlastnostmi, hledání proměnlivosti tvarů a barev či technologickým inovacím výrobního procesu. Posouvají hranice v rámci uměleckého vyjádření a naznačují směr, kterým by se sklo mohlo ve výtvarném umění ubírat dál.

Symbolickým intermezzem je ve výstavě výběr prací z konce 50. a průběhu 60. let 20. století, které jsou zapůjčeny ze sbírek Moravské Galerie v Brně. Vybraní umělci René Roubíček, Miluše Roubíčková, Pavel Hlava, Oldřich Lípa a Vladimír Kopecký patří k těm, kteří dokázali mírou své umělecké invence proslavit české ateliérové sklo po celém světě. „Právě na jejich úspěchu a zkušenostech stojí základ, ze kterého čerpá již několik generací českých sklářů. Představují ukázku fascinujícího hledání tvarových možností materiálu a ukázku nového vizuálního jazyka, jehož význam byl určující pro vývoj výtvarného umění a designu v Československu od 60. let minulého století,“ říká Gajdušek. Sklářská výstava je k vidění v nádherných prostorách hranolové věže a královské kaple ve východním křídle hradu Špilberku. Otevřená je od 14. června do 19. srpna od úterý do neděle.

Foto: MuMB