Ghettofest v Bronxu nabídne hudbu, tanec, workshopy i blešák

Brno, 5. června 2018 – V sobotu 9. června se v oblasti Cejlu uskuteční již sedmý ročník festivalu Ghettofest. Festival se nespokojuje s myšlenkou vyčlenění této městské části, přezdívané také „brněnský Bronx“, z živého kulturního dění. Přímo v jeho srdci proto nabídne den ve znamení tvořivosti, vzájemné výměny a setkávání s těmi, kdo žijí o dům vedle.

Veřejnost bude mít příležitost seznámit se blíže s historií i plánovanými úpravami bývalé káznice na ulici Bratislavská a to přímo od zástupců Kanceláře architekta města Brna. Na prohlídky objektu naváže projekce a akusticko-hudební instalace. Ulice v bezprostředním okolí mezitím propojí hudba, tanec, workshopy, dílny, diskuse, výstavy, gastronomie i blešák.

Odstraňování hranic mezi divákem a umělcem, práce s komunitou, dlouhodobé směřování - tak by se daly charakterizovat základní principy Ghettofestu. „Naším záměrem není vytvořit jednodenní událost bez další návaznosti, ale naopak podílet se na utváření identity a přijetí prostoru v jeho delším časovém měřítku. Vyzýváme všechny bez rozdílu, aby se stali součástí dění - každý zde může tvořit i tvorbu přijímat a přispět tak svým dílem celku, který jedince přesahuje,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Pavel Strašák.

Důležitý bod představuje i úvaha nad budoucím směřováním městského prostoru, kterou letos otevřou Procházky s městským architektem káznicí. Hlavní městský architekt Michal Sedláček, architekt David Mikulášek a Zbyněk Rederer z Turistického informačního centra přiblíží návštěvníkům historii budovy, která sahá až do roku 1770, a nastíní možnosti, díky kterým by mohl objekt nově ožít. Současně bude káznice místem akustické a hudební alchymie instalace Káznice zní!, Kino Art ve večerních hodinách dokreslí celý zážitek promítáním filmu Přelet nad kukaččím hnízdem .

Ohniskem festivalu bude tak jako loni park Hvězdička. Na hlavní hudební scéně tam vystoupí Martin Binder, Lopezovci, Nikol Fischerová & HeléN RockHousle, Erio, KODDN, Michajlov a Funky Chicken, koncerty uzavře taneční vystoupení The dance of elements. Bohatý doprovodný program zaplní doslova celý park: Blešák v Bronxu vyřeší co s věcmi, které je člověku líto vyhodit, organizace In IUSTITIA nabídne tvořivou dílnu Taškou proti nenávisti, protáhnout se bude možné s lektorkami z Yoga Lokah a hladové i mlsné jistě nadchne tradiční romská kuchyně Milana Danihela, indická pouliční kuchyně Cochin café, veganské dobroty z kavárny Tři ocásci nebo výběrová káva a sladkosti z Kafe a kobliha a SWEETdinoSOUR.

Druhou scénou na pomezí ulic Bratislavská a Hvězdová bude Platany stage. Vznikne tam místo pro odpočinek s animační dílnou a výrobou festivalových placek. O hudební část se postarají DJs Papa Emys, Rubenz, NTKZ, Hallabeat a rapper Junior Monďa. V infostánku festivalu se zde bude možné dozvědět více o komunitním projektu Barvy brněnského Bronxu.

Foto: Tereza Žigová