Funky Chicken pokřtí v Metru své první album

Brno, 16. října 2017 - Pštrosím vejcem pokřtí svoje první CD s názvem To by se vám líbilo brněnská kapela Funky Chicken. Křest odstartuje ve středu 18. října ve 20.30 hodin v brněnském Metro Music Baru. „CD jsme pojmenovali po nejoblíbenějším songu. Celkem zde fanoušci najdou 13 autorských písní, od tanečních po funky. Hity jako Léto, Foto, Hypochondr nebo úplná novinka Volám do nebe, vznikaly postupně ve 4 nahrávacích studiích,” říká kapelník Shanny, který hraje na klávesy a je autorem všech skladeb.

Na nahrávce hraje aktuální sestava Funky Chicken ve složení Martin Vlček (zpěv, beatbox), Vašek Martinek (kytara), Marek Fishboun Fischer (trumpeta), Miroslav Zachovalý (baskytara), Jan Hooxx Sławiński (bicí). Nejnovější posilou kapely je zpěvák a beatboxer Martin Vlček, vystudovaný herec.

„Martin není v hudbě nováčkem, se svým projektem Blues’n’bass vystupoval například na Colours of Ostrava. Rytmiku má pevně v rukou dvojka Sławiński – Zachovalý. Hooxxe baví drum’n’bass a Mirek má blízko k jazzu a lidové hudbě – je houslistou cimbálové muziky. Baví nás míchat základ z funky, přidat vliv elektronické taneční hudby a okořenit to moravským folklórem,” doplňuje Shanny. „Na albu jsme vycházeli z koncertních verzí písní a snažili jsme se k nim ve studiu přidat něco navíc a jejich zvuk obohatit. Tak se stalo, že například píseň Skákal pes dostala úplně nový kabát.”

Se křtem CD pomůže Funky Chicken řada hostů – Jaroslav Dolník, který vystupuje s kapelami Votěch Dyk a B Side band, Monkey Business, Kolorez a Veronika Morávková, muzikálová herečka a zpěvačka. Album To by se vám líbilo přichází po maxisinglu Clubase, který kapela vydala letos na jaře.

Kapela Funky Chicken je ve svém domovském Brně již známým pojmem. A nejen tam. Za jejím názvem se skrývá exploze taneční muziky doprovozená proudy energie a radosti ze života. Zahrála si na mnoha klubových pódiích po celé republice, ale i na festivalech, jako je Čarodějáles na brněnské Riviéře, či Play Fair Fest na letišti v Hradci Králové.