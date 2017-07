Náměstí Svobody rozezní jazzové tóny

Brno, 14. července - Právě probíhající 12. ročník festivalu Bohemia JazzFest představí jazzovou hudbu v mnoha podobách a formách i v Brně, kde se posluchači mohou těšit na pětici talentovaných interpretů. Na náměstí Svobody se rozezní jazzové rytmy 17. a 18. července vždy od 17.30 hodin.

Výjimečný mix žánrů od jazzu, funku, soulu až po taneční beaty rozhodně potěší každého milovníka hudby. Podrobný program je k dispozici na webu bohemiajazzfest.cz a jako každý rok je i letos vstup na festival zcela zdarma. Záštitu nad akcí převzal starosta městské části Brno-střed Martin Landa.

"Letošní ročník Bohemia JazzFestu nabízí pestrý program, v němž si své jistě najdou jak milovníci jazzu, tak i náhodní kolemjdoucí, které strhne energie hudebníků. Za největší lákadlo pak osobně považuji plánovaný jazzový průvod ulicemi historického jádra Brna. Lidé tak budou mít neopakovatelnou šanci zažít autentickou atmosféru New Orleans na vlastní kůži,“ uvedl starosta Martin Landa.

Největším tahounem brněnské série vystoupení budou beze sporu energičtí Soul Rebels z New Orleans. Kapela díky výraznému žesťovému zvuku poháněnému dynamickými perkusemi zvládne pokrýt vše od Stevieho Wondera až po Jay-Z. Má pověst jedné z nejlepších světových party kapel, která svoji kariéru postavila na eklektických živých vystoupeních, kde využívá především sílu rohů a bubnů, které dohromady dávají velmi osobitou funky atmosféru. Podle zakladatele a ředitele BJF Rudyho Linky jsou perfektním spojením mezi Public Enemy a Louis Armstrongem. Jelikož kapela zavítá do České republiky poprvé v historii, budou mít návštěvníci možnost poslechnout si je oba dva dny v Brně, a to 17. a 18. července vždy od 20:30.

Dále si přijdou na své milovníci klavírních tónů v podání Mathiase Heise Quadrillon z Dánska. „Mathias nejenom, že hraje výborně na klávesy, ale také na foukací harmoniku!“ tvrdí Rudy Linka. Vystoupení tohoto výborného hudebníka si budou moci fanoušci užít na náměstí Svobody v pondělí od 17:30. V druhé polovině pondělního večera zazní slovenské klavírní trio AMC TRIO w Stano Balaz folk band, které má na kontě pět alb, z nichž album One Way Road dokonce získalo v roce 2013 cenu Radio_Head Awards za nejlepší album v kategorii jazz.

Paul Zauner a Sweet Emma Band budou hvězdami úterní brněnské noci, kterou zahájí polský trombonista Paul Zauner s hráčem na hammondovy varhany, Janem Kořínkem. Uznávaný český saxofonista a klarinetista Pavel Hrubý, který byl vždy ve své tvorbě otevřený experimentům a rozmanitým hudebním vlivům se festivalu zúčastní s dvěma všestrannými jazzovými hudebníky – bubeníkem Danielem Šoltisem a pianistou Michalem Nejtekem.

Bohemia JazzFest 2017 je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu, a to, že se jedná již o dvanáctý ročník, dokazuje, že zájem publika o tento druh hudby se stále prohlubuje.

