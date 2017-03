Interaktivní hudební workshopy Mladí Ladí Dětem zavítají i do Brna

Brno, 28. března 2017 - Osmý ročník festivalu Mladí Ladí Jazz již počtvrté zapojí i děti a mládež v rámci vzdělávacího programu Mladí Ladí Dětem. Workshopy, kde budou děti hrát, poslouchat hudbu i vyrábět vlastní hudební nástroje, se budou konat v Praze, Brně, Děčíně a Zlíně. Speciální program opět povede držitel Grammy a jazzman Oran Etkin, který vystoupí 3. dubna v Kabinetu Múz v Brně na koncertě uspořádaném ve spolupráci s festivalem JazzFestBrno. Druhým lektorem projektu, který povede workshop pro starší děti v Brně, je letos poprvé belgický hudebník Max Vandervorst.

Max Vandervorst je belgický hudebník, vynálezce nástrojů a skladatel, který umí zahrát na konev, hřebík či židli. Během jeho workshopů si každý účastník vyrobí svůj vlastní hudební nástroj a stane se tak na jedno odpoledne součástí „workshopového" orchestru. Znalost hudební teorie nebo schopnost hraní na hudební nástroj není nutná. Kapacita na jeden tříhodinový workshop je pouhých 20 účastníků, proto organizátoři doporučují vstupenky zakoupit co nejdříve.

V Brně proběhne workshop pro děti od 12 do 17 let, který povede Max Vandervorst 25. dubna 2017 od 15:30 do 18:30 v Knihovně Jiřího Mahena.