Divadlo Bolka Polívky chystá aprílový happening Den klaunů

Brno, 21 . března 2017 - Divadlo Bolka Polívky oslaví tradičně první duben jako Den klaunů a na Jakubském náměstí k této příležitosti uspořádá happening. Jako každý rok tak čeká v sobotu 1. dubna 2017 Jakubské náměstí zásadní proměna. Přesně v 16:16:16 hodin zde začne Aprílový promenádní koncert klaunského hudebního kvarteta, zakončený odhalením jediného exempláře vzácného stromu Claunica Liquidambar (český název Klaunovník veselý). To vše za asistence a pod bezpečnou kontrolou Komické stráže. Samotný akt vykropení bude zakončen světovou premiérou vypuštění holubů smíchu. Ve foyer divadla pak Bolek Polívka v 17 hodin slavnostně zahájí vernisáž obrazů Radka Veselého.

„Cíl je na první pohled velice prostý. Pobavit desítky a snad až stovky lidí procházejících městem, pozastavit je v pracovním shonu, odtrhnout jejich zraky od obrazovek telefonů a na krátkou chvíli vykouzlit na vážných tvářích smích!" přibližuje smysl oslav Dne klaunů režisér Vojtěch Fatka.

Vrcholem Den klaunů se stane premiéra zábavného, lehce návykového, drze společenského a nekompromisně satirického občasníku RE-KABARET, plného gagů, klaunerií, hudby a pohybu. Na jednom jevišti se v jeden večer potkají známí i neznámí, mladí i věkem protřelí, mistři současní i budoucí, aby předvedli kus ze svého umění a utkali se v klání o divácký smích.

V RE-KABARETu se tentokrát objeví nejen jeho komické jádro (F. Teller, M. Sýkora, M. Chovanec, O. Klíč a Palo Seriš), ale i speciální host Gary Edwards (USA) se svojí klaunskou kapelou Garry Edwards and the Statement. Brněnskému publiku se představí i magický kontaktní žonglér Rendolf. A nebudou chybět ani necenzurované RE-Zprávy - hlavní zpravodajský pořad Divadla Bolka Polívky s poditutlem: Sorry jako! A co na tom, že se řítíme kamsi...., hlavně že se dobře babím, babíš, babíme!