Open air festival ČARODĚJÁLES přiveze legendy i nejčerstvější krev

Brno, 9. března 2017 - Hudební festival ČARODĚJÁLES pořádaný klubem Metro Music Bar, jež se koná v areálu brněnského přírodního koupaliště Riviéra vždy v tradičním termínu „pálení čarodějnic“, dospěl do desátého výročního vydání! Předprodej vstupenek již zahájen!

V rámci jubilea proběhl kompletní redesign akce. Našlapaný narozeninový program odpálí 28. 4. 2017 unikátní punkový pátek – největší legendy českého a slovenského pub a punk rocku v jeden večer na jednom podiu: TŘI SESTRY, VISACÍ ZÁMEK, SLOBODNÁ EURÓPA a PLEXIS.

Za dekádu se akce vyprofilovala v čím dál více mezinárodní rockovou přehlídku s občasnými přesahy do jiných žánrů, se zastoupením věhlasných legend i nejčerstvější mladé krve. To znovu potvrzuje line up hlavního festivalového dne soboty 29.4.17. Ze Švédska dorazí pouze čas od času reinkarnovaní věrozvěstové rap metalu, tvůrci několika světových megahitů CLAWFINGER, kteří jsou vzorem pro mnoho současných následovníků. Zvonivé kytary a hymnické refrény KENSINGTONE plní v Holandsku stadiony a jejich popularita strmě stoupá v celé Evropě, o čemž svědčí i beznadějně vyprodaný únorový pražský koncert. Britští THE QEMISTS, mixující drum´n´bass s rockovými riffy, jsou po loňských strhujících show na ČARODĚJÁLESu a ROCK FOR PEOPLE v Česku extrémně oblíbení, na podzim vyprodali Flédu a pražské Roxy, a na mnohá přání se tak jako jediní vrací na Riviéru po roce.

Američtí DOG EAT DOG přivezou nezničitelný street punk okořeněný saxofonem, Dan Bárta speciální program se svou nejpůvodnější kapelou ALICE, určený letos jen pro několik festivalů, TATA BOJS novou vizuální show a největší ikony tuzemského gothic rocku XIII.STOLETÍ v záři vatry oslaví 25.let na scéně. Příležitost dostanou přední mladé progresívní kapely QUEENS OF EVERYTHING, THE ATAVISTS a tradičně vítězové talentové soutěže STAROBRNO ROCK BATTLE – METREM NA ČARODĚJÁLES. Speciální atmosféru dotvoří statické i pohyblivé skulptury a artefakty a vyhlášení nejúžasnější příchozí čarodějnice.

Veškeré informace naleznete na oficiálních webových stránkách www.carodejales.cz Předprodej vstupenek je spuštěna od pondělí 20. 2. 2017 v předprodejních sítích TICKETSTREAM a GoOut. Nově od letošního roku je možné koupit také celofestivalovou vstupenku, která platí na oba dny akce. Tento typ vstupenky lze koupit pouze online formou elektronické vstupenky.

Dotazy a akreditace je možné směřovat na e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

