Zlatá devadesátá ovládnou v dubnu Brno

Brno, 27. února 2017 - Show Pump It Up Vol. 1, která se na své cestě napříč Evropou zastaví v dubnu i v České republice, slibuje oslňující představení tří hvězd evropské taneční hudby. Roztančenou atmosféru parketů 90. let připomenou tvůrci tohoto soundu osobně.

Holandské duo 2 UNLIMITED v původní sestavě s rapperem Ray Slijngaardem a zpěvačkou Anitou Doth připomene hity No Limit, Twilight Zone nebo Jump For Joy. Jejich krajané Twenty 4 Seven roztančí sál chytlavými kousky, mezi kterými vévodí megahit Is It Love. Elitní sestavu účinkujících na pódiu doplní jen o něco mladší německo-holandští Vengaboys. Všechny tři kapely dokázaly dohromady prodat na 60 milionů různých nahrávek a díky tomu patří mezi nejúspěšnější evropské taneční projekty devadesátých let. Na jejich tříhodinovou mega show se můžete těšit 15. dubna v Boby Centrum Brno od 20:30.

Na 90’s Eurodance Party, jak pořadatelé taneční večer Pump It Up Vol.1 také označují, si můžete zakoupit lístky již nyní, a to exkluzivně v sítích společnosti Ticketportal. 2 Unlimited vznikli jako projekt belgických producentů Jean-Paula DeCostera a Phila Wilda. Skupinu tvoří nizozemské pěvecké duo, rapper Ray Slijngaard a zpěvačka Anita Doth. První fáze existence kapely do roku 1996 přinesla řadu hitů v čele s No Limit – písní, která dominovala nejen na tanečních pódiích, ale zazněla jako hymna i na řadě sportovních stadionech. Kapela se stala jednou z nejúspěšnějších evropských tanečních kapel 90. let. Zájem mladých DJs o jejich hudbu a jejich vydařené remixy znovuobjevil potenciál kapely a vyvolal před nedávnem úspěšný comeback, jehož atmosféru mohou poznat i čeští fandové a tanečníci.

V roce 1989 napadlo holandského producenta a DJe Ruud van Reijen zkombinovat dva prvky, které byly považované za nesourodé. Andělské refrény, zpívané křehkým dívčím hlasem a mužský rap. Tak vznikli Twenty 4 Seven, tehdy v obsazení Nance Coolen zpěv, Captain Hollywood rap, kterého později vystřídal Stay-C. Průlomem v kariéře se pro holandské muzikanty stal rok 1993, kdy vylétl na prví příčky hitparád po celém světě track Slave to The Music. Následovaly hity Is It Love a Take Me Away nebo Leave Them Alone.

Holandská taneční skupina Vengaboys je vyhlášená svými originálními barevnými kostýmy, které tak doplňují a umocňují zážitek z jejich vystoupení. Fanoušci se tak mohou těšit nejen na pořádnou dávku taneční hudby, ale i na show plnou divokých převleků. Sestavu tvoří zpěvačky Kim Sasabone a Denise Post-Van Rijswijk a zpěváci Robin Pors a Donny Latupeirissa. Mezi jejich největší hity patří We Like to Party, Boom, Boom, Boom, Boom!! a We're Going to Ibiza. Vengaboys jsou dodnes považováni za jedny z nejlepších bavičů eurodance scény.

