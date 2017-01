Filmové projekce ve vile Tugendhat pokračují i v letošním roce

Brno, 19. ledna 2017 – Úspěšný cyklus pravidelných filmových projekcí ve vile Tugendhat bude pokračovat i v letošním roce. Zahájen bude ve čtvrtek 26. ledna od 20:00 legendou němých snímků O patro výš (Safety Last!).

Snímek z roku 1923, v jehož hlavní roli exceluje jeden z nejslavnějších herců své doby Harold Lloyd, diváky zavádí do New Yorku 20. let minulého století. Hlavní hrdina přijíždí z malého amerického městečka do velkoměsta, aby zde vystoupal po společenském žebříčku a imponoval tak své milé. Nechá se tedy zaměstnat ve velkém obchodním domě, kde však kariérní, ani společenský postup nejde zcela podle představ a hrdina se dostane se do finančních potíží.

S jedním z přátel jej tedy napadne, že své problémy vyřeší tím, že společně vyšplhají na jeden z newyorských mrakodrapů. Právě závěr filmu, kdy Harold Lloyd šplhá po fasádě mrakodrapu, se stal jedním z nejslavnějších v historii němého filmu. Projekce bude doprovázena živým hudebním doprovodem v podání Lukáše Klempy aka NNY.

Vstupné: 200 Kč

Předchozí rezervace nutná

Vstupenky rezervujte e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel: +420 515 511 015/017