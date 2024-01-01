Dům na Mečové ukrýval více historické výzdoby, než se čekalo
Brno, 24. srpna 2025 - Kompletní rekonstrukci vyžadoval dům na Mečové už delší dobu. Proto v něm taky před rokem začaly stavební práce. Během nich se ovšem vyjevily poruchy na statice, jejichž řešení bude potřeba do projektu nově zahrnout. Kromě toho ale dům vydal i příznivější objev: uvnitř se totiž dochovala historická výzdoba většího rozsahu, než se předpokládalo.
„Při obnově původních trámových stropů restaurátoři zjistili, že zde vydržela malovaná výzdoba. V interiéru také odkryli nástěnné malby. Obojí jsme se rozhodli zachovat,“ popsala náměstkyně primátorky Karin Podivinská.
Malby na stropech už restaurátoři zajistili. Dochovaly se tu dvě vrstvy dekorativní malby, ta starší je patrně ze 17. století, mladší z 18. Dále restaurátoři začali s plošným odkryvem nástěnných maleb. Vyskytují se zde různě kvalitní dekorativní malby od 17. do 20. století.
Stavební práce v budově na Mečové 3 začaly loni na podzim a původně byly plánovány na 17 měsíců. Součástí rekonstrukce je výměna střechy a dřevěných krovů, ve dvoře vzniknou nové pavlače. Cílem je připravit pro využití i vrchní části domu, neboť dosud bylo pronajaté pouze přízemí. Zhotovitelem stavby je firma Wellco Brno, která měla práce provést za 30,5 milionu korun.
Závažnější statické poruchy odhalené během rekonstrukce vedly k tomu, že stavba byla přerušena; dál na místě nyní působí pouze restaurátoři. Projekt se na základě zjištěných skutečností bude upravovat. Aktualizovaná verze, která by měla být hotová v průběhu následujících měsíců, bude reflektovat také odkrytou uměleckou výzdobu. Momentálně se zvažují různé dopady, jaké to může mít na využití domu. „Ve spodním patře objektu máme nájemníka kavárny s platnou smlouvou, ale další možnosti, jak zbytek domu využít, musíme ještě zvážit. Podle našich odborníků na památkovou péči by dobře provedená obnova tohoto domu mohla mít obdobný potenciál jako oprava tzv. Stříbrného domu v Jihlavě nebo městského domu v Příboru, které jsou vysoce ceněné. V Jihlavě se navíc podařilo propojit novodobé intervence s dochovanými historicky cennými částmi,“ podotkla Karin Podivinská.
Zajímavostí je, že v dotčeném domě se narodil v roce 1777 Vincenc Eduard Milde, pozdější litoměřický biskup a na 20 let i vídeňský arcibiskup. (Později rodina žila na Panenské, kde tuto skutečnost dříve připomínala i pamětní deska.)
Zdroj a foto: TIS MMB
