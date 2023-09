Olga Havlová by oslavila 90 let, vzpomene na ni i Brno

Brno, 18. září 2023 - Píseň, arch známek, vzpomínkové akce, koncert, sbírka nebo kalendář. To vše organizuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v průběhu roku 2023 k připomínce nedožitých 90 let někdejší první dámy Olgy Havlové. Na seznamu zapojených měst figuruje i Brno, kde se bude 19. září konat setkání u stromu Olgy Havlové.

Setkání za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové a zástupce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) se uskuteční 19. září od 10 hodin v parku Lužánky u stromu Olgy Havlové. Doprovodí ho mladý nevidomý hudebník Benjamin Levíček; zazní i Píseň pro Olgu od Anety Langerové, která měla premiéru 14. března v Praze na slavnostním benefičním koncertu.

„Aneta Langerová v Písni pro Olgu zpívá o něžných očích, které nevidí černobíle a žasnou nad škálou barev. Takto si Olgu Havlovou pamatují všichni. Jako dámu s velkým srdcem, která neviděla černobíle, byla upřímná, podnikavá a kreativní. V Lužánkách nedaleko nové cukrárny roste lípa malolistá, která v sobě aspoň symbolicky uchovává kousek duše této výjimečné osobnosti. Zavzpomínáme na ni 19. září na tomto místě a připomeneme si, co Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v Brně podpořil,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Kdo by setkání nestihl, může do parku přijít týž den od 10 do 17 hodin na venkovní výstavu Olga Havlová: První dáma – královna dětí.

Dobrovolné sdružení Výbor dobré vůle bylo zaregistrováno v roce 1990, v roce 1992 se transformovalo v Nadaci Olgy Havlové. Od té doby je užíván název Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. V Brně tato nadace podpořila projekty např. Armády spásy v České republice, Diecézní charity Brno, Domu pro Julii, Hospicu sv. Alžběty, IQ Roma servisu, Ligy vozíčkářů a dalších neziskových organizací.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage