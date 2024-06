Holásky čeká rozvoj, chystají se na novou výstavbu

Brno, 31. května 2024 - Nová obytná čtvrť vznikne v Tuřanech při ulici V Aleji. Rodinné bydlení postaví soukromník, školku a seniorské byty vybuduje město. Na zhotovitele právě vypisuje výběrové řízení.

„V lokalitě Holásky připravujeme výstavbu řadu let, a to v úzké spolupráci s městskou částí, tak aby se podařilo maximálně zachovat specifický genius loci dané oblasti. Zároveň s výstavbou 78 bytů, které zajistí soukromý developer, vznikne i patřičná občanská vybavenost. Město si bere na starosti vybudování mateřské školy pro 48 dětí a bytového domu s 84 dostupnými seniorskými byty, společenským sálem a prostorami pro komunitní setkávání včetně zahrady, s ordinací nebo podzemním parkovištěm. Budova bude mít zelenou střechu a energetický standard ve třídě B s téměř nulovou spotřebou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Cenu za stavbu budeme znát až po vybrání zhotovitele, očekáváme, že to bude kolem půl miliardy korun. U mateřské školy máme přislíbenou dotaci z Evropské unie prostřednictvím IROP,“ doplnila náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská. „Zhotovitele bychom měli znát na podzim a ještě letos se pustit do realizace. Samotné práce by měly zabrat něco přes tři roky.“

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage