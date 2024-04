Jak získat hypotéku na rozestavěnou nemovitost?

Brno, 22. února 2024 - Rada města Brna dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, ted...

Brno, 15. února 2024 - Nyní pole, za pár let možná nová čtvrť. Tak by to podle kuřimského územního plánu mohlo vypadat v lokalitě „u statku“. Významnou část poz...