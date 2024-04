Trikaya prodala projekt plánované administrativní budovy Landmark v centru Brna

Brno, 13. března 2024 – Realitní skupina Trikaya na konci února prodala projekt na výstavbu moderní administrativní budovy Landmark Office Building na nároží ulic Koliště a Milady Horákové v bezprostřední blízkosti centra Brna. Vlastníkem pozemku s platným stavebním povolením se stala společnost SUDOP Real a. s.

„Projekt Landmark byl pro nás coby brněnskou firmu srdcovou záležitostí. Je to ikonické místo s příběhem, tato proluka u Moravského náměstí čeká na své využití už takřka osm desítek let. Věříme, že jsme projekt předali do těch správných rukou. Nám tento krok umožní soustředit se na naše strategické projekty,“ sdělil Jan Kolařík, provozní ředitel společnosti Trikaya.

Původním záměrem společnosti Trikaya bylo rozšíření dosavadního portfolia orientovaného především na rezidenční development a rekonstrukce obchodních center o prémiovou kancelářskou budovu. Důvodem prodeje je strategické rozhodnutí společnosti soustředit se na své investiční záměry v dalších lokalitách, především na výstavbu jednoho z nejrozsáhlejších developerských projektů v novodobé historii Brna – Čtvrti Pod Hády, kde v několika etapách vznikne přes tisíc nových bytů.

„Brno je pro nás jako pro skupinu velmi důležitým místem. I proto, že v místě působí hned několik našich společností. Právě těm by se Landmark měl stát do budoucna novým domovem. SUDOP Real tímto nákupem naplňuje svoji dlouhodobou strategii, kdy skupinovým firmám poskytuje maximální podporu pro jejich činnost,“ vysvětluje základní důvody nákupu Jakub Vosáhlo, předseda představenstva SUDOP Real. „Naší firemní strategií není jen rychlý nákup a následně výhodný prodej. Míříme dále. Máme s tímto unikátním místem dlouhodobé záměry,“ doplňuje Vosáhlo.

„Naší prioritou je tomuto výjimečnému místu vtisknout mimořádnou a důstojnou finální podobu,“ říká Vosáhlo s tím, že „sudopská“ stopa je u tohoto projektu již od samého začátku. „Na projektu se totiž podíleli i naši projektanti ze společnosti AED,“ dodává. Pokud půjde vše podle plánů, měla by stavba začít ještě v letošním roce. Zkolaudováno by nový majitel chtěl mít už v druhé polovině roku 2027.

Budova Landmark z pera ateliéru a53 architekti po svém dokončení nabídne přes 7500 metrů čtverečních pronajímatelných ploch standardu AAA. Šest pater kancelářských prostor s certifikací LEED doplní v přízemí komerční jednotky s kavárnou a na nejvyšší podlaží navážou venkovní terasy se zelení.

Foto: archiv Trikaya via Ewing s.r.o.