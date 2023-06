DRFG vybuduje vícefunkční areál Tři Dvory jen pár minut od centra Brna

Brno, 8. června 2023 – Investiční skupina DRFG oznámila akvizici nového developerského projektu Tři Dvory, který nabídne bydlení pro pestrý rodinný život v atraktivní lokalitě v dokonalém souladu s přírodou. Tento projekt cílí především na mladé rodiny, páry i singles, tedy prakticky na všechny, kteří hledají bydlení s velkým množstvím užitku, přitom ve výborné kvalitě a v cenově dostupném řešení s dobrým dopravním spojením do Brna.

Vícefunkční areál Tři Dvory v tržní hodnotě 1 mld. Kč se bude nacházet na místě bývalého královského mlýna na okraji Újezdu u Brna, v těsné blízkosti vinic Staré hory. Stavba by měla být zahájena na jaře roku 2024 a finální dokončení je plánováno na jaro 2026. Projekt výrazně promění a zkultivuje dosud opomíjenou lokalitu, a v průběhu několika let zde vznikne rezidenční komplex doplněný obchodním centrem, mateřskou školou a novým sportovním areálem. Jedním z hlavních lákadel této lokality je vynikající dostupnost do centra Brna, kam se autem dostanete za třicet minut.

“Vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí v posledních letech bylo při plánování projektu naším záměrem vytvořit moderní cenově dostupné bydlení, které bude na pěkném a zajímavém místě, ale zároveň nabídne také dobré dopravní spojení do Brna. Máme radost, že projekt Tři Dvory všechny tyto podmínky naprosto splňuje,” říká Josef Šilhánek, ředitel realitní divize DFGR Real Estate.

Architektonický návrh projektu Rezidence Tři Dvory je dílem studia knesl kynčl architekti. Celkem bude v projektu k dispozici 159 bytů různých velikostí, od jednopokojových (1+kk) po čtyřpokojové (4+kk), s převahou prostornějších bytů ve velikostech 3+kk a 4+kk. Charakter rezidence je inspirován uspořádáním tradiční moravské vesnice. Jednotlivé domy obklopují rozmanitý vnitroblok členěný do tří dvorů s pečlivě upravenými parkovými plochami. Každý z těchto dvorů má svůj unikátní charakter – jeden je určen pro společná setkání, druhý pro odpočinek a relaxaci, a třetí nabízí dětské hřiště a komunitní zahrádku pro volnočasové aktivity. Součástí komplexu budou i menší komerční prostory, které poslouží pro kavárnu a další obchody. Kromě toho bude projekt zahrnovat také moderní mateřskou školku, aby rodiny s dětmi měly ve svém bezprostředním okolí k dispozici všechny potřebné služby.

Tři Dvory navíc nabízí díky místnímu dobrému spojení do centra Brna i kvalitní dopravní dostupnost. Újezd u Brna se nachází jenom několik kilometrů za městem, a mimo běžné silniční dopravy zahrnuje cyklostezky pro cyklisty, kteří si mohou užívat příjemné projížďky po okolí. V přímém sousedství rezidence se nachází také městské sportoviště, jehož moderní hala bude dokončena do konce června 2023, a nabídne další možnosti pro aktivní životní styl.

Investiční skupina DRFG se momentálně podílí na několika developerských projektech, mezi které patří například vícefunkční komplex Ister Tower v Bratislavě, vícefunkční areál Smetanka Park v Olomouci, Rezidence Spojovací v pražských Vysočanech, projekt energeticky úsporných rodinných domů u golfového hřiště Green Resort Kunětická hora či rezidence Green Mladá Boleslav. Má za sebou úspěšně také stavbu logistického parku v Týništi nad Orlicí a podílí se na výstavbě několika logistických parků v Polsku, v České republice a na Slovensku.

Vizualizace: archiv DRFG