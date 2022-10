Brněnský Tatum si došel k investorům pro miliardu

Brno, 14. října 2022 – Rekordní investicí ve výši 41,5 mil. USD ocenili stávající i noví investoři vize a práci týmu v brněnské firmě Tatum zakladatelů Jiřího Kobelky a Samuela Šramka. Tatum umožňuje firmám i jednotlivcům po celém světě rychle a jednoduše tvořit aplikace pro svět blockchainu. Vedle zahraničního fondu Evolution Equity Partners, který je zároveň hlavním investorem, fondu Octopus Ventures a 3VC v tomto kole český start-up opět podpořili investoři z českého fondu Tensor Ventures a Depo Ventures, kteří Tatum provázejí od začátku.

„Mám občas problém s tím, že žiju tím, co bude za dva roky,“ nechal se několikrát slyšet spoluzakladatel Tatumu Jiří Kobelka. Naráží tím na skutečnost, že to, co Tatum buduje a nabízí, je určeno pro nový svět blockchainu, kam nyní ve velkém směřují i velké zavedené firmy. „Tradiční firmy si uvědomují, že využití blockchainu jim může zásadně pomoci překonat události, které destabilizují ekonomiku, protože blockchain uchovává cenná data zcela nezávisle a po celém světě.“

Nejpoužívanější na světě

Vzhledem k tomu, že vývojářů, kteří umí programovat řešení pro blockchain, je po celém světě jen velmi málo a jsou díky tomu patřičně drazí, Tatum nabízí platformu pro vývoj aplikací pro blockchain, aniž by daná firma či jednotlivec museli disponovat specializovanými vývojáři. K dnešnímu datu se tak do světa blockchainu díky Tatumu vydalo téměř 90 tisíc nových zákazníků, čímž se Tatum stalo nejpoužívanější specializovanou platformou na světě. Ačkoliv Tatum své klienty prozradit nemůže, jde namátkou o herní a filmová studia, výrobce a půjčovny aut či motorek, ale samozřejmě také o provozovatele krypto peněženek či tržišť.

Hotový a oblíbený produkt, celosvětový potenciál, silný růst a zájem ze strany tradičních firem. To je jen několik důvodů, proč investoři Tatumu tolik věří a ocenili jej takovou částkou. „Když jsme v roce 2018 začínali, téměř všichni nám říkali, že je to úplná hloupost. Po cestě jsme ale narazili i na osvícenější investory. Mám proto radost, že investoři z Tensor Ventures a Depo Ventures jsou s námi od začátku a že nás podpořili i v tomto investičním kole,” říká Jiří Kobelka. K Tensor Ventures a Depo Ventures se v tomto investičním kole připojil nově velký renomovaný americký fond Evolution Equity Partners, investovali opět také finančníci z britského Octopus Ventures či z rakouského 3VC.

Směr WEB3

J.R. Smith, partner v Evolution Equity Partners, tedy ve fondu, který je největším investorem v tomto investičním kole, k investici říká: "Tatum nás oslovil především díky svému převratnému obchodnímu modelu a jejich vývojové platformě, která zkracuje proces vývoje blockchainu o 95 %. Tatum má také prvotřídní model získávání zákazníků řízený špičkovými světovými inženýry zdola nahoru a má také schopnost exponenciálně zvyšovat příjmy zákazníků."

„S investicí do Tatum jsme neváhali na začátku jeho cesty ani v tomto investičním kole, kdy jsme do toho šli úplně naplno, a máme radost, že můžeme být po Evolution Equity Partners druhým největším investorem v této skvělé firmě. Důvod našeho nadšení je prostý - technologie od Jirky, Samuela a jejich týmu v Tatum má totiž obrovský potenciál pohánět nový internet ‚WEB3´, který nabírá sílu právě teď, což vidíme na raketovém růstu tohoto start-upu,” říká Roman Smola, partner v Tensor Ventures.

Michal Ciffra, partner společnosti DEPO Ventures, k tomuto investičnímu kolu říká: „Společnost Tatum překlenuje propast mezi světem centralizovaných (WEB2) a decentralizovaných (WEB3) technologií a díky výjimečnému týmu zakladatelů má potenciál stát se lídrem celé kategorie nástrojů pro vývojáře blockchainových aplikací. To byla naše investiční teze v roce 2019, kdy jsme společnost podpořili jako první investor, a zůstává tomu tak i nyní."

Obchod v USA, vývoj v Evropě, srdce v ČR

A čemu Tatum využije tuto rekordní investici? „Produkt máme hotový a rychle rosteme,” říká Jiří Kobelka a pokračuje: „Teď chceme být hlavně vidět ve světě, získat si důvěru nových zákazníků a tím i tržní podíl a přivítat nové zaměstnance. Vývoj každopádně nadále zůstává v Evropě, obchod především v USA a srdce v ČR,” uzavírá Jiří Kobelka.