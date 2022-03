Brněnskou společnost PEKAT VISION koupila za 400 milionů Kč společnost Datalogic

Brno, 29. března 2022 – Společnost PEKAT VISION oznámila, že byla koupena za 400 milionů Kč firmou Datalogic, lídrem v oblasti průmyslové automatizace, obchodovanou na milánské burze (Euronext Star Milano: DAL).

Společnost PEKAT VISION je poskytovatelem řešení založených na umělé inteligenci pro automatizovanou vizuální kontrolu a detekci anomálií ve výrobě. Díky této akvizici budou algoritmy hlubokého učení a strojového učení společnosti PEKAT VISION integrovány do hardwarové produktové řady společnosti Datalogic.

"Ve společnosti Pekat jsme přesvědčeni, že nástroje, jako je umělá inteligence a strojové vidění, zvyšují efektivitu procesů v nejrůznějších průmyslových oborech, což přináší zákazníkům mimořádně významné výhody. Automatizace prostřednictvím umělé inteligence, počítačového vidění a strojového učení udělá svět průmyslu lepším a rychlejším," řekl Petr Šmíd, zakladatel a generální ředitel společnosti PEKAT VISION. "Naše technologie je nezávislá na oblastech použití a umožňuje automatizovat procesy v různých odvětvích, od výroby přes dopravu a logistiku až po maloobchodní prodejny. Jsme hrdí na to, že můžeme spojit své síly se společností Datalogic a rozšířit naše podnikání po celém světě."

"Jsme nadšeni touto akvizicí, jejímž cílem je upevnit naše dovednosti v oblasti strojového a hlubokého učení a obohatit naši nabídku hardwarových produktů o řešení založená na vysoce výkonných algoritmech. Díky know-how a zaměstnancům společnosti PEKAT VISION bude Datalogic pokračovat v rozšiřování své softwarové nabídky vývojem dalších algoritmů," uvedla Valentina Volta, generální ředitelka skupiny Datalogic.

Pro pražskou společnost Lighthouse Ventures, VC fond pro začínající startupy, byla společnost PEKAT VISION vůbec první investovanou portfoliovou společností a za méně než tři roky i první, která uskutečnila exit.

"Jsme na Petra a celý tým velmi hrdí a těší nás, že se české technologie stávají součástí globálního příběhu," řekl Michal Zálešák, zakladatel a řídící partner Lighthouse Ventures. "PEKAT VISION je první společností, do které kdy Lighthouse Ventures investoval, a první, která byla prodána. Jsme velmi spokojeni, že se investorům, kteří nám důvěřovali, vrátila investice s osminásobným zhodnocením oproti počáteční investici, a to za méně než tři roky. Je to skvělá zpráva pro naše investory ve chvíli, kdy otvíráme náš nový fond Lighthouse Seed Fund II."

Petr Šmíd dodal: "Jsem vděčný týmu PEKAT VISION, který se mnou tuto cestu absolvoval a společnosti Lighthouse Ventures, která mi důvěřovala ve velmi rané fázi a po celou dobu nás podporovala, a to jak po obchodní, tak po finanční stránce a v průběhu celého akvizičního procesu."