Na Nových sadech vznikne nový polyfunkční objekt

Brno, 6. září 2021 - Při ulici Nové sady plánuje soukromý investor postavit polyfunkční objekt s názvem Komplex Centropolis. K projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí se vyjádří i město Brno. Předložená dokumentace pro územní rozhodnutí řeší novostavbu domu, který se stane částí uzavřeného bloku při ulici Nové sady. Budova v půdorysu písmene L bude mít 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží.

V podzemních patrech bude postaveno 134 parkovacích stání, retenční nádrž, sklepy, sklady atd. V nadzemních podlažích jsou umístěny obchodní jednotky, kanceláře, ateliéry, bytové a ubytovací jednotky. Střechy jednotlivých objektů jsou navrženy jako zelené.

Součástí stavby bude napojení na technickou infrastrukturu. Dešťové vody ze střech budou odváděny do retenční nádrže a regulovaně budou odváděny do kanalizačního řadu. Dešťové vody ze zelených ploch budou vsakovány do akumulační nádrže a následně využívány pro závlahu.

„Z hlediska Územního plánu města Brna je navrhovaný záměr umístěn na pozemky, které jsou součástí návrhové smíšené plochy jádrové. Podoba domu doznala úprav při posledních jednáních města i městské části s investorem. Nyní jsou již naše připomínky v zásadě zapracovány a vítáme, že dojde k postupné dostavbě proluk a zklidnění ulic na Nových sadech, což je v souladu s nově pořízenou Územní studií Jižní čtvrť,“ konstatoval Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Město požaduje po investorovi, aby s ním před vydáním územního rozhodnutí uzavřel smlouvu o spolupráci vyplývající z dokumentu „Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna“, která vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu soustavy veřejných prostranství, veřejného osvětlení, vodovodu, dešťové kanalizace a vysázení zeleně. „Vzhledem k tomu, že bude příjezdová cesta ve vlastnictví jiného investora, je nutné, aby nejpozději v době zahájení provozu výše zmíněného komplexu bylo zajištěno plnohodnotné využívání této komunikace a veřejného prostranství kolem ní. Dále požadujeme, aby zpracovatel dokumentace zohlednil hlukové podmínky panující v okolí. Cílem je, aby projekt tyto podmínky respektoval a aby nevznikly nároky na vybudování dodatečných protihlukových opatření,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění požadavků nemá město Brno k územnímu řízení o umístění stavby Komplex Centropolis další připomínky.

