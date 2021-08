Prověření nemovitosti při nákupu i prodeji zabrání pozdějším sporům

Brno, 13. srpna 2021 - Koronavirová pandemie posílila zájem Čechů o pořízení vlastního bydlení. Dům či byt vnímají lidé nejen jako místo, kde prožijí většinu svého života, ale také jako bezpečnou a konzervativní investici. Poptávka po nemovitostech trhá rekordy a jejich ceny rostou. Pokud se chystáte prodat či naopak nakoupit nemovitost, odborníci doporučují – nechejte si ji pořádně prověřit.

Mít po všech stránkách prověřenou a zkontrolovanou nemovitost je výhodné jak pro kupujícího, tak možná trochu překvapivě i pro prodávajícího. Málokdo je totiž zároveň odborník na stavební konstrukce, revizní technik, plynař, elektrikář, statik či právník. Co si tedy pod termínem prověřená nemovitost představit a proč je důležité vědět o nemovitosti co nejvíce informací?

„Dům či byt naprostá většina z nás kupuje či prodává jednou za život. Jde často o mnohamilionový obchod, řada lidí si kvůli nákupu bere hypotéky na desítky let. Je proto vhodné, aby kupující měl vždy co nejvíce relevantních informací o nemovitosti, kterou si pořizuje. A prodejce by mu je měl poskytnout v co nejširší míře. Jedině pokud obě strany přesně ví, v jakém je nemovitost stavu, jaké má klady či případné nedostatky, jedná se o oboustranně férový obchod,“ vysvětluje Jan Tajovský, jednatel společnosti TAJOVSKÝ reality s.r.o.

Ať už se jedná o novostavbu nebo rekonstruovanou nemovitost, vždy se hodí i podrobná fotodokumentace z výstavby. Například proto, aby majitel věděl, kudy přesně v domácnosti vedou rozvody inženýrských sítí a v budoucnu třeba nenavrtal při montování poličky přívod plynu či vody.

Speciálním a mimořádně užitečným dokumentem je pak technický průkaz nemovitosti. „Technický průkaz nemovitosti vám poskytne maximálně podrobné analýzy, které se kupované nemovitosti týkají. Upozorní vás při tom i na nejméně pravděpodobné komplikace, které by se mohly v následujících letech vyskytnout. Tak přesně víte, co kupujete a co od nemovitosti můžete očekávat,“ upozorňuje Tajovský a dodává, že technický průkaz nemovitosti tvoří nezávislý stavební odborník.

„Řada lidí si kupuje starší nemovitosti k následné rekonstrukci. Zejména u těchto budov je opravdu nutné znát jejich přesný stav. Ovšem třeba to, že sto let starý dům nemá zateplené podkroví, není žádná vada. Tehdy se tak domy stavěly. Pro kupujícího je však důležité mít od odborníka potvrzené, že krovy jsou v pořádku a může si tak bez problémů postavit obytné podkroví,“ vysvětluje Tajovský.

Kdy je vhodný čas na nákup nemovitosti?

Touha po tom mít vlastní nemovitost a bydlet „ve svém“, je u Čechů dlouhodobě známá. Potvrzuje to i neutuchající zájem o koupi domů a bytů, který v době koronavirové epidemie zaznamenal raketový nárůst. Je vhodný čas na nákup nemovitosti právě nyní?

„To je zajímavá otázka. Někteří škarohlídi tvrdí, že až přijde krize, ceny nemovitostí klesnou. Toto věští již řadu let, a místo toho ceny nemovitostí setrvale a dlouhodobě rostou. Faktem však je, že se blíží konec období nízkých úrokových sazeb hypoték, přičemž ceny stavebních materiálů rostou. Kdo si chce pořídit vlastní bydlení, neměl by příliš váhat. Díky vysoké poptávce také platí, že kdo prodává nemovitost, s velkou jistotou rychle najde kupce,“ uzavírá Jan Tajovský, jednatel společnosti TAJOVSKÝ reality s.r.o.

