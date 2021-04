Zaměstnaneckým benefitům v době pandemie vládnou peníze a volný čas

Brno, 14. dubna 2021 – Bez ohledu na obor či věk preferují čeští zaměstnanci nejvíce benefity, které znamenají příspěvek do rodinného rozpočtu či více volna. K nejžádanějším benefitům tak patří nejrůznější prémie či bonusy, 13./14. plat, dovolená 5 a více týdnů a flexibilní pracovní doba.

Zejména u modrých límečků pak roste důraz i na dorovnání mzdy v případě karantény a o benefity spojené s ochranou zdraví. Jen málokteří zaměstnavatelé však poskytují aktuálně nejžádanější benefity v dostatečné míře. Vyplývá to z nového průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.

K benefitům, u kterých zájem zaměstnanců nejvíc převyšuje nabídku zaměstnavatelů, patří napříč všemi obory 13./14. plat, příspěvek na dovolenou a dorovnání mzdy v případě pracovní neschopnosti. Příspěvek na dovolenou má možnost čerpat pouze 17 % zaměstnanců, zájem o něj však má 85 % modrých a 80 % bílých límečků. Podobně je tomu i v případě 13./14. platu, od svého zaměstnavatele ho dostává pouhá čtvrtina zaměstnanců, přitom zájem by o něj mělo přes 90 % pracovníků z řad bílých i modrých límečků.

Očkování proti Covid-19 jako benefit

Velký růst poptávky meziročně zaznamenaly benefity týkající se ochrany zdraví. Na předních příčkách se objevuje například očkování proti Covid-19, které by přivítalo 57 % bílých a 52 % modrých límečků, pravidelné testování a poskytnutí vitamínů na podporu zdraví. I v případě těchto benefitů zájem zaměstnanců výrazně převyšuje nabídku zaměstnavatelů. O programy na podporu duševního zdraví má zájem zhruba polovina zaměstnanců. K dispozici jsou však jen pro 14 % pracovníků kancelářských profesí a pro 7 % dělníků.

Home office jako standard, příspěvek dostává jen minimum pracovníků

Zatímco před nástupem pandemie Covid-19 byl home office vnímán jako atraktivní zaměstnanecký benefit, dnes se z něj stal standardní pracovní model. I proto se v žebříčku preferovaných benefitů propadl na nižší pozice. Zavedení pravidelné práce z domova znamenalo pro zaměstnavatele nutnost poskytnout svým lidem řádné technické vybavení, ale také možnost své zaměstnance motivovat podporou v celé řadě oblastí. Polovina zaměstnanců tak od svých zaměstnavatelů dostává i příspěvek na stravování, 17 % si může zapůjčit kancelářský nábytek a 2 % pracovníků má dokonce zajištěno i hlídání dětí. Příspěvek na náklady spojené s prací z domova však dostává jen minimum pracovníků.

„Jednorázový příspěvek dostalo pouze 8 % zaměstnanců, 9 % dostává pravidelnou měsíční platbu. Nejčastěji se jedná o částku do 500 Kč,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group.

Preference se liší dle oborů i generací

Priority v oblasti benefitů se poměrně dost liší dle oboru působnosti i věku respondentů. Například o vzdělávání mají větší zájem pracovníci z HR a marketingu, lidé z obchodu zase častěji požadují služební auto a slevy na firemní výrobky či služby. Pracovníci z financí mají větší zájem o benefity, které umožňují vyvážení pracovního a soukromého života, a lidé z oboru IT mají pocit, že benefitů by mohlo být obecně více. Pro modré límečky jsou nejdůležitější finanční benefity a velmi často zmiňují i dorovnání mzdy při nařízené karanténě. To požaduje 85 % zaměstnanců, bohužel jen 20 % ho dostává. Generační rozdíly jsou pak patrné spíš v obecném přístupu k benefitům.

„Zatímco nejmladší generace Z se na trhu práce rozkoukává a zaměřuje svou pozornost zejména na vzdělávací aktivity, mileniálové představují již zkušenější pracovníky s většími požadavky na nabízené benefity. Generace X je skromnější a její představy o objemu benefitů jsou průměrné. Nejstarší baby boomers jsou pak nejskromnější generací, která nemá v oblasti benefitů žádné přehnané nároky,“ dodává Martin Malo.