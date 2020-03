Brno-střed odloží splatnost nájmů u bytů i nebytových prostor

Brno, 26. března 2020 – Rada městské části Brno-střed schválila změnu termínu splatnosti nájemného u bytů i nebytových prostor například pro podnikání, které má ve správě. Chce tak vyjít vstříc a pomoct nájemcům, kteří se mohou dostat do vážných existenčních problémů, i nájemníkům obecních bytů, aby v případě finančních problémů nepřišli o bydlení.

Rada schválila plošnou změnu termínu splatnosti nájemného za nebytové prostory splatného v měsících březen až červen 2020. Jeho zaplacení je možné odsunout až do 31. července 2020. Opatření by mělo pomoci zastavit případné akutní finanční problémy našich nájemců. Dále připravujeme opatření, které by umožnilo prominutí nájemného v případě, že byl nájemce přímo dotčen stávajícími opatřeními v souvislosti s koronavirovou epidemií.

"Chápeme situaci našich nájemců, kteří ze dne na den museli uzavřít své provozovny. Ihned pro ně můžeme udělat to, že jsme odložili splatnost nájemného. To nám dává prostor pro přípravu opatření, které povede k prominutí nájemného u těch, kteří byli přímo dotčeni vyhlášením nouzového stavu a krizových opatření vlády souvisejících s prevencí šíření nákazy koronaviru SARS CoV-2," uvedl starosta městské části Vojtěch Mencl.

Rada městské části Brno-střed také rozhodla o odložení splatnosti nájemného v bytech v její správě pro občany, kteří se z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru dostanou do dočasné platební neschopnosti. Jejich žádosti budou vyřizovány přednostně.

"Koronavirus určitě dolehne i na některé domácnosti, karanténa, péče o děti, ukončení pracovního poměru nebo nemocenská zasáhnou do jejich rozpočtů. Musíme se o naše občany postarat, je to naše priorita," doplnil starosta.