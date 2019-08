Firmy lákají zaměstnance i na prestižní vzdělání zdarma

Brno, 2. srpna 2019 - Zvyšování odborné kvalifikace svých pracovníků je nutností každé firmy, která chce patřit mezi lídry ve svém oboru. Zároveň je systém propracované podpory odborného rozvoje významným motivačním faktorem mezi stávajícími zaměstnanci i vyhledávaným benefitem pro potenciální uchazeče o práci.

Ve světě účetnictví a financí patří mezi nejprestižnější stupně odborného vzdělání, kterého lze vůbec dosáhnout, mezinárodně uznávaná kvalifikace v rámci kurzů ACCA (Association of Chartered Certified Accountants – Asociace certifikovaných účetních). Proč vůbec podporovat zaměstnance při studiu ACCA? Jaké časové a finanční nároky to na zaměstnavatele a studenty klade? A vyplatí se to? „Máme jednoduchou filozofii, že čím více investujete do lidí, tím více se vám to vrátí,“ tvrdí Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services (Compressor Technique).

Spolupráce s vysokoškoláky je základ

Brněnské centrum sdílených služeb, které poskytuje komplexní finanční služby a podporu zákazníkům švédské průmyslové společnosti Atlas Copco pro Evropu a Severní Ameriku, se v minulých letech rapidně rozrostlo. V roce 2016 zaměstnávalo kolem 150 lidí, o pouhé tři roky později jich zde pracují přes čtyři stovky. Každým rokem přitom hodlá firma nabírat další desítky nových zaměstnanců. Při současné situaci na pracovním trhu a rekordně nízké nezaměstnanosti je jednou z cest, jak oslovit budoucí pracovníky, i spolupráce s vysokoškoláky ještě během jejich studia.

„Typ práce, který nabízíme, nepotřebuje vždy vysokoškolské vzdělání. Každopádně právě vysokoškoláci jsou naší primární cílovou skupinou. Spolupráce se studenty se nám osvědčila a ročně jim nabízíme desítky pozic na stáže,” říká Pavloušek, a kladně hodnotí úroveň ekonomického vzdělání, které české univerzity nabízejí.

„Dnešní studenti a absolventi mají všeobecný rozhled a gramotnost, komunikační schopnosti i kvalitní jazykovou výbavu. A některé typy dovedností, se kterými se při studiu nesetkali, se umí rychle naučit. Zároveň projevují velký zájem se dále rozvíjet,” dodává Pavloušek.



Jen výše mzdy netáhne, možnost vzdělání ano

Právě možnost celoživotního odborného vzdělání patří u potenciálních zaměstnanců mezi vyhledávané benefity. Pouze na výši platu, delší dovolenou či stravenky už uchazeči dávno neslyší. Naopak o možnost osobního rozvoje se uchazeči zajímají čím dál více. V ekonomicky zaměřených firmách patří mezi špičku mezinárodně uznávané kurzy ACCA.

V brněnském centru sdílených služeb společnosti Atlas Copco v současnosti pracuje kolem tří stovek zaměstnanců v oblasti financí a účetnictví. A osm desítek z nich nyní aktivně studuje v programu ACCA, což je na české poměry jedinečné číslo. Firma je zároveň držitelem nejvyšší úrovně certifikátu ACCA Approved Employer. Ten svědčí o tom, že zaměstnance ve studiu všemi formami podporuje.



Učí se v pracovní době, kurzy a zkoušky jim hradí firma

„Ve světě financí nemůžete mít nic o moc lepšího než ACCA kvalifikaci. Chceme mít odborně vzdělané, motivované a loajální zaměstnance, proto jsme se již před lety rozhodli podpořit každého, kdo o tento typ kurzů projeví zájem,” vysvětluje Roman Pavloušek. Studium je kompletně v anglickém jazyce a jeho jednotlivé úrovně jsou ukončeny náročnými zkouškami.

Podpora studia pak pro firmu představuje velkou časovou i finanční investici. „Zaměstnancům hradíme školení a také zkoušky. Přípravným kurzům se přitom věnují v pracovní době, což může znamenat dobu kolem deseti až patnácti dní za rok. Podpora studia každého zaměstnance tak vychází na desítky tisíc korun ročně,” vypočítává Pavloušek.

I tak se prý taková investice vyplatí, a vzdělání je zároveň navázáno na firemní kariérní systém. Kurzy ACCA totiž mají několik úrovní odbornosti a není potřeba, aby každý hned cílil na tu nejvyšší.

Zájem i úspěšnost jsou velké

Poptávka ze strany zaměstnanců o tento typ školení je setrvalá. A že si této příležitosti váží, potvrzuje i jejich nadprůměrná, více než sedmdesátiprocentní úspěšnost u zkoušek. Průměrně je totiž absolvuje méně než polovina posluchačů. „Když pomineme takzvanou velkou čtyřku auditorských firem, kde je vzdělání ACCA standardem, jsme v ČR firmou s největším počtem studentů. A to rozhodně nepatříme mezi největší česká centra sdílených služeb,” dodává Pavloušek.

Toho, že by zaměstnanci, kteří za firemní peníze získají na celý život mezinárodně uznávanou kvalifikaci, následně hromadně odcházeli ke konkurenci, se neobává. „Na to, zda investovat do vzdělávání zaměstnanců, jsou dva úhly pohledu. První je, že do nich investujete i s rizikem, že možná někdy odejdou. Druhý pohled pak je, že do nich neinvestujete, a oni vám ve firmě zůstanou. Pokud lidi práce nebaví, stejně je neudržíte. Když podpoříte jejich osobní i kariérní rozvoj, máte mnohem větší šanci, že ti kvalitní zaměstnanci vám zůstanou,” uzavírá Roman Pavloušek.