Za zajímavé ekonomické diplomky čeká na absolventy 60 tisíc Kč

Brno, 22. srpna 2023 - Motivovat a odměnit úspěšné absolventy a absolventky ekonomických oborů za kvalitní diplomové práce, poskytnout zpětnou vazbu nejen jim, ale i jejich školitelům či vyzdvihnout netradičně uchopená ekonomická témata, týkající se klidně i ekologie nebo kyberzločinnosti. I takové jsou cíle již pátého ročníku tradiční soutěže Cena Atlas Copco Services, která letos opět hledá zajímavé diplomové práce, vzniklé na tuzemských univerzitách.

Mezi autory těch nejzajímavějších diplomek rozdělí pořadatelé celkem 60 tisíc korun, hlavní výhra přitom činí 30 000 Kč. Hlásit své práce mohou absolventi ještě do konce srpna.

Cení se originalita diplomových prací i zajímavé použití výsledků

Podat přihlášku do soutěže může každý, kdo úspěšně obhájil diplomovou práci zaměřenou na ekonomii a podnikání. Přihlásit přitom lze práce až tři roky staré, tedy obhájené od 1. srpna 2020 a později. Diplomové práce mohou být nejen v českém, ale i slovenském a anglickém jazyce. Porota bude hodnotit například jejich originalitu, netradiční pohled na danou problematiku, uchopení tématu či možnost praktického využití výsledků.

„Víme, že celé vysokoškolské studium a tvorba diplomové práce jsou náročné, stojí hodně úsilí a odříkání. Ve společnosti Atlas Copco Services nám na podpoře ekonomického vzdělání velmi záleží a proto jsme se již popáté rozhodli ocenit studenty a studentky, kteří mají dobré nápady. Speciální ceny čekají také na školitele diplomových prací,“ uvedl Roman Pavloušek, generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services.

„Diplomové práce prostudují manažeři našich ekonomických oddělení, kteří se denně pohybují ve světě čísel, financí či účetnictví. Důležitým aspektem pro hodnotitele bude například to, jak se dají výsledky diplomové práce prakticky použít. Ocení také originální a inovativní pohled na zpracovávané téma. Stejně tak nás zaujmete chytrým řešením daného problému,“ podotkl Pavloušek.

Uspěla i cirkulární ekonomika, kryptoměny, ESG či kyberbezpečnost

Témata vítězných prací jsou každým rokem mimořádně pestrá a rozhodně není podmínkou, že by diplomky musely mít z předchozí vysokoškolské obhajoby pouze hodnocení za „A“.

„V minulých letech se mezi vítězi soutěže umístily například práce, které zkoumaly, zda se firmám vyplatí chovat ekologicky a sociálně zodpovědně, jaká daňová úskalí způsobuje používání kryptoměn, které komodity jsou nejvhodnější pro sestavení investičního portfolia hedgeového fondu či jak se bránit proti hackerským útokům. Stejně tak se však v minulosti mezi vítězi umístily i diplomky zabývající se tím, které metody projektového řízení jsou pro firmu nejefektivnější, jak využít teorie chaosu při obchodování na finančních trzích nebo zda a jak lze předpovědět krach bank,“ podotkla Petra Nesvadbová, personální manažerka společnosti Atlas Copco Services s tím, že přihláška do soutěže zabere jen několik vteřin. Absolventům stačí na webu www.CenaAtlasCopco.cz nahrát diplomovou práci a zanechat kontakt.

„Těší nás, že počet opravdu zajímavých diplomových prací přihlášených do soutěže každým rokem roste. To svědčí nejen o kvalitě tuzemských ekonomických fakult, ale rovněž i o skvělém odborném vedení, které se studentům dostává od jejich učitelů. I to je důvod, proč kromě samotných absolventů oceňujeme i jejich vyučující, respektive školitele a školitelky diplomových prací,“ doplnil Roman Pavloušek.

Absolutní vítěz soutěže z řad absolventů si odnese 30 tisíc Kč, druhé místo je honorováno částkou 20 tisíc Kč a třetí místo 10 tisíci Kč. Ocenění ovšem čeká i na diplomové práce, které se umístí v „TOP 10“.

Více informací o soutěži zájemci naleznou na stránkách CenaAtlasCopco.cz, kde mohou svoji práci až do 31. srpna 2023 i přihlásit, nebo na Facebooku. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v listopadu v sídle Atlas Copco Services ve Spielberk Office Centru v Brně.