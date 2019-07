Třetina manažerů hlásí přes léto propad produktivity práce

Brno, 22. července 2019 – Vysoké teploty či vyhlídka letní dovolené. To jsou jedny z nejčastějších důvodů, které vedou v letních měsících ke snížení produktivity práce a horšímu soustředění pracovníků. Podle průzkumu z roku 2017 snížení produktivity pozoruje celá třetina manažerů. Udržet si výkonnost i motivaci zaměstnanců firmám pomůže například teambuilding konaný ještě před obdobím dovolených, větší flexibilita zaměstnanců či správné složení pracovního týmu. Opomínat by se neměl ani dostatečný komfort vzhledem k vysokým teplotám.

Léto plné slunce příznivě působí na psychiku, lidé si během těchto měsíců většinou rovněž užívají svoji nejdelší dovolenou v roce. Z pracovního hlediska však mohou zejména prázdninové měsíce představovat problém. Ukazuje to například studie společnosti OfficeTeam z roku 2017, podle které více než třetina HR manažerů ve firmách pozoruje menší produktivitu pracovníků. Angličtina má pro tento jev dokonce speciální pojmenování, takzvaný summerslump neboli letní propad.Zhruba pětina manažerů se dle zmíněné studie též během letních měsíců musí potýkat s neplánovanými absencemi zaměstnanců, 15 procent řeší jejich pozdní příchody a dřívější odchody a 12 procent si stěžuje na to, že jsou pracovníci až nadmíru roztěkaní.

Kromě těchto faktorů snižují produktivitu práce v letních měsících samozřejmě i vysoké teploty. Podle studie z roku 2006, kterou zpracovali finští vědci ve spolupráci s americkými výzkumníky z LawrenceBerkeleyNationalLaboratory, jsou zaměstnanci nejproduktivnější v prostředí o teplotě kolem 22 °C. Při teplotě 30 °C poté produktivita klesá zhruba o 9 procent.

Letní měsíce jsou velmi vhodné zejména pro teambuildingové aktivity či firemní soutěže a turnaje, které zaměstnancům poskytnou odreagování od všedních pracovních dní. „Pro teambuilding je v tomto směru ideální zejména období končícího školního roku. Pracovníci se patřičně odreagují a nesměřují své myšlenky pouze k blížící se letní dovolené. Vhodné je také zapojení jejich rodin, proto vždy na začátku června pořádáme takzvaný Den rodiny, kdy potomky zaměstnanců provázíme výrobou závodu,“ řekl Jiří Prášil mladší. Podle něj je přitom vhodné zejména u velkých firem správně pracovat s jednotlivými týmy zaměstnanců. „Pokud má firma několik stovek zaměstnanců, je často lepší utužit kolektiv jen v rámci menších týmů. Existují však i způsoby, jak zapojit všechny pracovníky napříč firmou. Například turistické či cyklovýlety,“ doplnil výkonný ředitel ZKL.

Flexibilnější pracovní doba i vitamín D ze slunce

A jak se dále postarat o to, aby produktivita a motivace zaměstnanců přes léto nestagnovalaa neklesala? Ideální volbou je rozšířit možnosti pracovní flexibility. Umožňuje-li to povaha vykonávanépráce, znamená to zejména možnost více pracovat z domu či přijít do práce tak, aby se člověk vyhnul největším horkům. Dobrou motivací na léto je také možnost posouvání směn, aby se zaměstnanci mohli se svými partnerypodělit o péči o děti, které mají letní prázdniny.

Pokud není možné upravit časovou flexibilitu práce, mohou firmy vyzkoušet alespoň prostorovou flexibilitu. Sem lze zařadit například možnost práce na terasách, balkónech či přímo venku pod slunečníky. Pobyt venku na čerstvém vzduchu a slunci podpoří psychickou pohodu pracovníků. Stejně tak mohou venku probíhat třeba porady a samozřejmě rovněž přestávky. Díky vystavení se slunečním paprskům si lidé doplní vitamín D, který jim zvedne hladinu serotoninu, hormonu štěstí, což ovlivní nejen jejich spokojenost, ale i výkonnost.

Speciální odměny během dovolených

Tím hlavním faktorem, který pracovníkům přes léto pomůže udržet si produktivitu a motivaci, ovšem i nadále zůstává řádná dovolená. Potvrzují to i odborníci, poukazují přitom zejména na zvyšující se množství stresu, kterému zaměstnanci v práci musejí čelit. Jedním z hlavních negativních faktorů působících na pracovní týmpřitommůže být množství dovolených jiných kolegů. Je proto dobré zavést vhodný systém benefitů při splnění úkolů i během prázdninového provozu. „Důležitá je zejména správná motivace. Například v případě výroby využíváme speciálních nefinančních odměn za včasně realizované zakázky. Zaměstnanci jsou tak motivováni i v létě, pokud výroba v omezenějším režimustále funguje,“ uvedl Jiří Prášil mladší.

Rodina na pracovišti jako podceňovaný benefit

Klíčem pro správné fungování firmy i v horkých letních měsících je také nastavení příjemných podmínek na pracovišti. Společnosti tak čím dál častěji klimatizují své kancelářské prostory nebo slevují z požadavků na dresscode. Pro zaměstnance, kteří musejí pracovat v těžších podmínkách – například na přímém slunci nebo u teplo vydávajících zařízení, jako jsou různé svářečky či pece – pak přímo zákon nařizuje pravidelné placené bezpečnostní přestávky. Ty jsou povinné též u fyzicky náročných prací, pokud teplota překročí 36 °C. Zákon dále zaměstnavatele zavazuje, aby pracovníkům při teplotách nad 34 °C poskytl takzvané ochranné nápoje, nejčastěji v podobě slabě mineralizované vody. Na některých pracovištích mohou zaměstnanci při vyšších teplotách dostat též chladicí ručníky, zmrzlinu nebo zkrátka jen častěji využívat ochlazovacích přestávek.

Často podceňovaným, nicméně podle odborníků velmi cenným aspektem z hlediska správné motivace zaměstnanců, je rovněž složení pracovního kolektivu. „Velkou výhodou je přítomnost rodinných příslušníků přímo na pracovišti. Sami to vidíme v naší dlouholeté praxi, kde si zkušenosti předávají jednotliví členové rodiny z generace na generaci. Právě tento faktor umožňuje udržovat na pracovišti pohodu, a tím pádem i dostatečně motivovaný tým. Platí to přitom nejen pro letní měsíce, ale prakticky pro celý rok,“ uzavřel výkonný ředitel ZKL.